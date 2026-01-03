El PPdeG denuncia un «nuevo castigo de Sánchez» por la subida de los peajes de la AP-9

El PPdeG empieza el 2026 cargado de dureza contra el Ejecutivo central. Los populares gallegos han criticado este sábado el «nuevo castigo» de Pedro Sánchez para Galicia mediante una subida de peajes «exageradamente inaceptable» en la AP-9.

Tras anunciarse que la autopista do Atlántico comenzará 2026 con un aumento del 5 % en los peajes, los populares han condenado la «injusticia comparativa» que sufre esta autopista, consolidada ya como «la más cara de España». Además, desde el PPdeG recuerdan en un comunicado que a esta subida también se suma el incremento de un 3,6 % que experimenta la AP-53 entre Santiago y Lalín.

Los populares gallegos culpan enteramente de esta situación al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, puesto que consideran que «podría haber evitado esta situación» pero «decidió que 2026 también iba a ser un año de castigo para Galicia». Según afirman, el año pasado se consolidó como «el año del boicot» respecto a la transferencia de la AP-9 a Galicia, ya que en 2025 el debate sobre esta iniciativa en el Congreso alcanzó las 60 prórrogas desde que Sánchez llegó a la Moncloa. En el año 2000, el por entonces presidente del Gobierno José María Aznar había concedido una prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048, declarada ilegal por la Comisión Europea en 2025.

Para el PPdeG, tanto el PSdeG como el BNG son «cómplices» de esta situación, puesto que los primeros, «solo para complacer a su líder, son capaces de decir una cosa y la contraria al mismo tiempo»; y los segundos, «prefieren seguir contando monedas para pagar los peajes antes que retirar su infructuoso apoyo a Sánchez».