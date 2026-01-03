El PSdeG propone a Carmela López como presidenta de la Diputación de Lugo

La cuenta atrás para una nueva presidencia en el lucense pazo de San Marcos ya ha comenzado. El comité provincial de los socialistas de Lugo se reunió en la mañana de este sábado para abordar la propuesta de la gestora del PSdeG, y finalmente propone a la alcaldesa de Burela y diputada provincial Carmela López como candidata socialista la Presidencia de la Diputación de Lugo, para sustituir a José Tomé tras dimitir de su cargo por presuntas acusaciones de acoso sexual.

Los integrantes de la gestora del PSOE de Lugo —que dirige Luis Ángel Lago Lage desde que Tomé también renunció a su cargo de secretario provincial— se reunieron previamente con los miembros del grupo provincial, donde están incluidos algunos de los diputados críticos con Tomé, como el alcalde de Castroverde y el diputado Iván Castro. Finalmente, se llegó a la conclusión de que Carmela López era la persona más apropiada, por su consenso y por no tener un pasado que la vinculase a la situación tensa de las últimas semanas.

Con este acuerdo, la gestora presentó esta mañana al comité provincial la propuesta de López, que fue elegida por aclamación. Es decir, no fue necesario votar su candidatura. El resultado será trasladado a la comisión ejecutiva gallega del PSdeG y luego irá al Comité de Listas de Ferraz, aunque la dirección del PSOE en Madrid ya dilucidaba que fuese López la sustituta de Tomé.

El 14 de enero habrá investidura

Una vez que el PSdeG ratifique su propuesta, el partido quiere reunirse con el BNG para tratar la investidura prevista para un pleno extraordinario a celebrar el 14 de enero. La gestora también se reunirá con el diputado no adscrito, José Tomé, cuyo voto será crucial.

Al pleno del día 14 de enero el PPdeG también presentará su propia candidatura, ya que si Carmela López no consigue la mayoría absoluta, los trece diputados, la presidencia provincial recaerá en el PP, con doce. El BNG, que de momento ostenta la presidencia en funciones, en manos de Efrén Castro, no presentará a nadie para presidir la Diputación de Lugo, pues nacionalistas siguen a la espera de una reunión con el PSOE.