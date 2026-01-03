Reacciones de la política gallega al ataque de Estados Unidos a Venezuela: «corazón», «condena» y «prudencia»

A lo largo de este sábado, 3 de enero, las redes sociales se han inundado de reacciones, preguntas, respuestas, condenas, alabanzas, hipótesis y conspiraciones ante el suceso que ha dado la vuelta al mundo. Los políticos gallegos no han sido menos, por lo que mostraron su solidaridad con el pueblo venezolano, su sorpresa o su rechazo al bombardeo de Estados Unidos a Venezuela y al secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El PPdeG recuerda los «lazos» entre Galicia y Venezuela

Poco antes de las 13.00 horas de este sábado, el presidente de la Xunta publicaba en X un mensaje solidario con los habitantes de Venezuela y con los venezolanos residentes en Galicia. Alfonso Rueda afirmó «seguir moi de cerca» la situación en el país caribeño, «co que nos unen milleiros de lazos». Su mensaje, neutral y breve, concluyó con palabras de cariño hacia los «galegos de alí» y los «venezolanos de aquí».

Horas más tarde, Paula Prado, secretaria general del Partido Popular de Galicia, suscribió el mensaje de Rueda y añadió: «no hay mayor libertad que acabar con el régimen dictatorial». «Deseo que desde hoy se escriba el restablecimiento de la democracia», señaló en su perfil de X.

El BNG condena el ataque de Trump y su «afán imperialista»

Por otro lado, el Bloque Nacionalista Galego ha condenado el ataque de Estados Unidos en un comunicado compartido en sus redes sociales. Los de Ana Pontón que se trata de un «uso ilexítimo e ilegal» de la fuerza alentado por el «afán imperialista» de Donald Trump de apropiarse de los recursos estratégicos de Venezuela, así como por recuperar el control neocolonial de América Latina. La ejecutiva nacional del Bloque ha indicado que estos ataques suponen una «gravísima ameaza contra a paz e a seguridade», que se enmarcan dentro de la «violenta escalada belicista» promovida por Estados Unidos.

En este contexto, el BNG ha expresado su «rotunda e enérxica» condena contra esta agresión y ha mostrado su apoyo al pueblo de Venezuela y a su institucionalidad democrática. «Ratificándonos no noso compromiso internacionalista, antiimperialista e pacifista», insistieron. Ana Pontón aprovechó su mensaje para reclamar a la Xunta y al Gobierno central una «condena clara» de este ataque, así como el despliegue de todas las acciones necesarias para ofrecer apoyo y protección a la población gallega residente en Venezuela.

Por su parte, la alcaldesa de Compostela, Goretti Sanmartín, expresó en X su «noxo de quen aplaude ou cala ante as agresións de Trump» y recordó la complicidad del presidente estadounidense con el genocidio en Gaza. La eurodiputada por el BNG, Ana Miranda, recordó que la «agresión bélica de Trump a Venezuela vulnera o Dereito Internacional, o dereito de autodeterminación dos Pobos e a soberanía internacional dun Estado soberano».

Por último, el Bloque ha llamado al pueblo gallego a «expresar a súa solidariedade» con Venezuela y a «defender a paz, esixindo a resolución de calquera conflito a través da diplomacia» y siempre «dende o respecto á autodeterminación dos pobos e a súa soberanía».

El PSdeG pide «prudencia» y una «solución pacífica y democrática»

También a través de las redes sociales, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha llamado a la «prudencia» ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela y ha pedido que la «única salida» pase por el «diálogo», así como una «solución pacífica e democrática».

«O que nos chega é moi grave e obríganos a ser especialmente prudentes», indicó Besteiro en un audio remitido a los medios. Considera que «o máis urxente» es «evitar unha escalada da crise e garantir a seguridade de todas as persoas». En esta línea, Besteiro ha remarcado que «non é momento» para realizar «declaracións partidistas».