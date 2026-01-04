Los Reyes Magos cambian los camellos y llegan a Galicia en avión, tractor o en un drakkar vikingo

El 6 de enero es uno de los días más mágicos del año. La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar cargados de regalos llena de ilusión todas las casas de Galicia.

Sin embargo, antes de llegar a nuestrso hogares, los tres Reyes Magos no faltarán a su citaeste lunes 5 con las más que tradicionales cabalgatas en las que no se cansarán de repartir regalos y caramelos por todo el territorio.

Desfiles en los que no faltarán las características carrozas, aunque muchas localidades han decidido incluir su propio sello. Y es que en varias localidades gallegas, los Reyes Magos cambiarán sus camellos y harán su llegada por aire, mar o en tractor.

Cabalgata de Reyes el pasado año en Santiago / Antonio Hernández

Un aterrizaje en Santiago

Un ejemplo de esto es Santiago, donde sus majestades aterrizarán en avión. Será a las 12.00 horas en el aeropuerto Rosalía de Castro, donde recogerán las cartas más rezagadas antes de comenzar, ya por la tarde, la cabalgata propiamente dicha.

El desfile arrancará a las 17.30 horas en la Praza da Mercé de Conxo y recorrerá las calles de la capital gallega hasta finalizar en la Praza do Obradoiro, donde está prevista la recepción oficial en torno a las 19.00 horas. Consulta aquí los horarios, recorrido y cortes de tráfico por la Cabalgata de Reyes en la capital gallega.

Los Reyes Magos llegarán a Ourense en tren / Cedida

Sobre raíles

En Ourense, Melchor, Gaspar y Baltasar cambiarán el avión por el tren, llegando poco antes de las 17.45 horas a la estación de A Ponte. Desde ahí recorrerán las calles de la localidad montados en sus camellos hasta la Praza Maior, donde está prevista la Recepción Real a las 19.30 horas.

Un drakkar en pleno desembarco vikingo / Gustavo Santos

Un auténtico desembarco

Más épica, y con un marcado valor histórico, será la llegada de sus majestades en Catoira, donde tendrá lugar un auténtico desembarco vikingo. Melchor, Gaspar y Baltasar repetirán la experiencia del año pasado y llegarán por el agua, a bordo de un drakkar, uno de los barcos de guerra vikingos que operan en Catoira en el tradicional desembarco en la localidad del Ulla.

Después de remontar el Ulla, y ya en tierra firme, recorrerán las calles de la localidad subidos a otro drakkar, este debidamente acondicionado y engalanado para poder circular por carretera subido a un remolque.

Llegada de los Reyes Magos en barco a Camariñas / Cedida

Surcando los mares

También será protagonista el agua en Camariñas. En este caso, los Reyes Magos llegarán a la localidad de la Costa da Morte por mar, a bordo del barco 'Nuevo Miñones'.

Su llegada está prevista a las 11.30 horas a la Lonxa Vella, donde comenzarán un recorrido que los llevará por todas las parroquias del municipio hasta terminar sobre las 19.00 horas en el pabellón Victor Hugo para escuchar las últimas peticiones de los más pequeños de la casa.

La más rural

Más rurales son los Reyes Magos de Mesía, donde el pasado año Melchor, Gaspar y Baltasar desfilaron entre tractores y vacas. Sin embargo, este año no repetirán esta 'Vacalgata', que decidieron cambiar por la Xan Silvestre, la carrera San Silvestre más rural entre vacas, burros y obstáculos.

Una pasada edición de la Cabalgata Internacional de los Reyes Magos / Marta G. Brea

Una cabalgata internacional

Sin medios de transporte novedosos, otra de las Cabalgatas de Reyes más "curiosa" es la que se celebra entre Tui y Valença, la única de Europa que se celebra entre dos países.

Sus majestades comenzarán el recorrido de la cabalgata internacional a las 17.00 horas desde las Cortinas de São Francisco, a los pies de la Fortaleza de Valença. La comitiva, integrada por más de 200 personas, avanzará a lo largo de 3,5 kilómetros en tres carrozas, atravesando las calles de la localidad portuguesa, cruzando el Puente Internacional y culminando en la Rúa Compostela de Tui.