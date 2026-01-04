Los lazos gallegos con el Gobierno venezolano

La última imagen de Nicolás Maduro en libertad fue conduciendo un coche en el centro de Caracas, acompañado de su mujer y uno de sus ministros, y en el asiento del copiloto Ignacio Ramonet, periodista de Redondela y exdirector de la publicación Le Monde Diplomatique, que le estaba entrevistando.

Maduro , que se mostraba abierto a dialogar con Washington, grabó la entrevista en la noche del 31 de diciembre. Era la décima ocasión en la que Ignacio Ramonet entrevistaba a Maduro para desvelar su estrategia para el nuevo año. Una estrategia que ya es papel mojado.

Ramonet es uno de los valedores gallegos del Gobierno de Maduro, y antes de Hugo Chávez. Defiende su gestión, al tiempo que critica a sus opositores. Pero no es el único. El BNG y su sindicato, la CIG, son los máximos exponentes de este colectivo en la comunidad. Ayer mismo, la executiva nacional de la formación frentista emitía una comunicado condenando «la agresión militar» de EE UU que «vulnera el Derecho Internacional».

En agosto de 2024, Montse Prado, vicepresidenta del Parlamento gallego, Rubén Cela, responsable de Relaciones Internacionales del Bloque, y Xosé Luis Ribera, director de asuntos internacionales de la CIG, viajaron a Caracas para participar como observadores de las elecciones en el país latinoamericano. Prado validó el modelo y dijo que era «uno de los más garantistas» del mundo.