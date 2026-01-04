Vigo acoge la primera protesta tras el ataque de EE UU al régimen chavista: «Non é só por Venezuela, é pola paz»

Una manifestación «pola paz» tuvo lugar este sábado a las 20.00 horas ante el Consulado de Venezuela en Vigo, como acto de protesta y condena ante el ataque perpetrado por Estados Unidos en el país sudamericano en la noche de este viernes. La presidenta de la Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez (Agabo),Ana Mosquera, denunció en declaraciones a este periódico que la ofensiva yankee es «a última parte» de una estrategia bélica que, a su juicio, se ha ido intensificando desde que Chávez comenzó a defender que el petróleo de esta nación «tiña que beneficiar ao pobo venezolano». «Din que o petróleo e as terras de Venezuela lles pertencen», aseguró, enmarcando la actual escalada promovida por la Administración de Donald Trump en un intento de «recuperar o que eles pensan que é deles».

Mosquera, cuya plataforma convocó la concentración, sostiene que la intervención estadounidense «vai contra toda a lexislación das Nacións Unidas» y contra «os dereitos aos pobos á súa autodeterminación», además de insistir en que no existe «ningún dereito» que ampare una acción de este tipo. Por este motivo llamó a ponerse del lado «da xente venezolana de a pé», «do pobo que ten que sobrevivir día a día, non das familias millonarias», y apeló a movilizarse «pola paz».

«O mundo está moi convulso e non podemos deixar que estes ataques sigan avanzando… Non é só por Venezuela, é pola paz. Por un mundo en paz», señaló la presidenta de Agabo: «Hoxe é Venezuela, pero mañá pode ser Colombia ou outro país da América Latina».

El acto fue secundado por el Bloque Nacionalista Galego (BNG), la Confederación Intersindical Galega (CIG), la Central Unitaria de Traballadores (CUT), Mar de Lumes, el Movemento Arredista, el Partido Comunista de Galicia (PCG), el Partido Comunista Revolucionario de Galicia (PCRG), Podemos Galicia y la Unión do Povo Galego (UPG).