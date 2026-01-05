Venezolanos se concentran en Santiago en apoyo a Venezuela: «Vivimos una situación tan crítica que cualquiera es un héroe»

«No queremos blanquear a Trump, eso de ninguna manera». Así lo recalcó Daniel Sequera, analista político venezolano que reside en Galicia desde 2022, frente a una multitud de compatriotas suyos que «celebraban la captura de Maduro» en la Praza da Quintana de Santiago en la tarde de este domingo. Junto a él, Christian Lucas, un creador de contenido conocido en redes como 'El Venegalle' y vecino de O Milladoiro desde hace una década, insistía en que «vivimos una situación tan crítica que cualquiera, a priori, es un héroe».

A pesar del frío de las últimas horas de una tarde de enero, a los manifestantes los rodeaba el afecto de otros venezolanos que se reunieron en la histórica plaza compostelana para «apoyarnos, debatir, responder dudas sobre lo ocurrido en Venezuela, visibilizar nuestra situación y que allá sepan que estamos con ellos», explicó Regina a EL CORREO GALLEGO, hija de gallegos y miembro de la asociación de la diáspora venezolana La Guacamaya de Santiago, convocante de la concentración. Ondearon las banderas de su país, escucharon su himno nacional y compartieron cuitas entre ellos al aire libre, pero con una «sensación agridulce».

«Han sido 26 años de régimen, pero porque Maduro ya no esté al frente y haya intervenido Estados Unidos, no quiere decir que llegue la paz de repente», reconoce Regina. «Tiene que haber un proceso de transición, que seguramente será lento, pero por lo menos estaremos libres», añadió Daniel Sequera. Este último lleva tan solo cuatro años en Galicia y, aunque añore su hogar natal, «volver, por ahora, no es una opción». «Por las redes sociales hay mucha gente intuyendo la vuelta de muchos venezolanos, pero tristemente eso no será posible porque la situación allí es muy inestable y no hay nada asegurado», apuntó Sequera.

«Entiendo que a muchos españoles les parezca terrible lo que hizo Trump, pero tienen que entender que allá hay gente encarcelada por no seguir el chavismo, por ser disidente aunque no sean políticos, que hay gente incomunicada y que si estamos aquí es por la miseria que hay», indicó Regina. «Estoy contenta de que capturaran a Maduro, que lo encarcelen, pero que respeten todos sus derechos como ser humano que es», concluyó.