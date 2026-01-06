Uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de fin de año en Crans Montana tenía raíces gallegas
El suceso dejó 40 muertos, de los que más de la mitad son suizos y la mayoría eran adolescentes
Uno de los 40 fallecidos durante el incendio ocurrido la noche de Nochevieja en el bar Le Constellation, en Crans Montana (Suiza), era de origen gallego, según adelantó este martes la TVG. En concreto, de la localidad ourensana de Sandiás, donde aún reside su abuela paterna. El joven era su único nieto.
Este suceso dejó 40 muertos -identificados durante el fin de semana, de los que más de la mitad son suizos y la mayoría eran adolescentes-, además de más de 115 heridos, 83 de los cuales seguían hospitalizados el lunes a causa de la gravedad de su estado.
Las autoridades de Suiza confirmaron este martes que el bar del resort de Crans-Montana en el que murieron estas personas a causa de un incendio durante una fiesta de Año Nuevo no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años, en el marco de las investigaciones sobre el suceso.
