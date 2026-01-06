Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente

Cielos nubosos, chubascos aislados y algunas heladas en el interior este martes en Galicia. Este Día de Reyes, se esperan en la comunidad cielos parcialmente nubosos con chubascos aislados en el tercio norte y con la cota de nieve a 500 metros, subiendo a medida que avanza el día; y nubes y claros en el resto del territorio. Ya por la noche se espera la llegada de un nuevo frente del noroeste con precipitaciones débiles, más intensas en la mitad occidental, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Las temperaturas no variarán demasiado, con ligeros descensos en las máximas (8ºC en Santiago, 2ºC de mínima) y se darán algunas heladas intensas en el interior. El viento soplará flojo de componente norte, girando hacia el final del día al suroeste, moderado en la costa.

En cuanto a las próximas jornadas se espera una alternancia de períodos de cielos muy cubiertos con otros de nubes y claros. Según el pronóstico, habrá precipitaciones todos los días. Las temperaturas serán normales para esta época del año, con mínimas en ascenso notable y máximas en ascenso moderado.

Ya el viernes esperamos una jornada de inestabilidad con una frente de madrugada, que arrastrará aire frío y dejará chubascos y un descenso de la cota de nieve. Para el fin de semana la situación será más tranquila, con el viento del sudoeste y temperaturas algo más suaves. La meteorología podría complicarse de nuevo a partir de la segunda mitad del domingo y durante el lunes a causa de la llegada de una nueva borrasca bastante activa.