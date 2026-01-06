Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El primer premio de El Niño reparte suerte en Zas

El bar Quiniela, que regentan Manuel Domínguez y Lía Ferreiro, vendió parte del 06703

Lía Ferreiro y Manuel Domínguez, propietarios del bar Quiniela de Zas, donde se vendió parte del primer premio del Sorteo Extraordinario de El Niño / CEDIDA

Susana López Carbia

Santiago

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha dejado parte del primer premio en Zas. El bar Quiniela, que regentan Manuel Domínguez y Lía Ferreiro, ha vendido al menos un décimo del 06703, agraciado con 2 millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros por décimo.

De momento los propietarios del negocio desconocen cuánto dinero han repartido, ya que se trata de un número expedido en máquina. "Estamos esperando que cheguen da Delegación de Loterías para saber cantos décimos foron", explica Lía Ferreiro. "Pero se son 200.000 euros non está nada mal para quen o teña", dice entre risas, en una mañana de mucho trabajo en el establecimiento, muy frecuentado los días festivos.

"Estamos encantados", señala la mujer sobre la feliz noticia, de la que tuvieron noticia a través de la llamada de este diario. "Seguro que foi aquí?", contestaba Manuel Domínguez con incredulidad al saber que desde su establecimiento se había expedido algún décimo del primer premio de El Niño.

