Rueda cree que "se abre una etapa de esperanza" para Venezuela: "Tiene las herramientas para poder ser el gran país que fue"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este martes, en el marco de la celebración de la Pascua Militar, que "se abre una etapa de esperanza" para Venezuela y "para todos los gallegos que tienen relación con el país" tras la detención por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro, al que definió como "tirano".

El mandatario autonómico ensalzó Venezuela como "ese gran país que tiene todas las herramientas para poder ser el gran país que fue en su momento y que durante estos últimos años, por la dictadura de Hugo Chávez y luego de Maduro, no fue posible, sino en todo lo contrario". Al tiempo, deseó que los venezolanos puedan decidir su futuro democráticamente, "como ya lo decidieron en su momento".

Así las cosas, Rueda manifestó su "cercanía" con aquellos venezolanos que tuvieron que irse de su país por "la falta de libertad y por la falta de recursos" para buscar "una vida mejor" y que en la comunidad gallega "encontraron esa nueva oportunidad".

"Estuvimos muy cerca de ellos durante todo este tiempo, durante toda la etapa que vivieron aquí en Galicia, por lo tanto, muchísimo más ahora, y también, por supuesto, con todos los gallegos que todavía viven en Venezuela y que nunca rompieron los vínculos", declaró el presidente de la Xunta.