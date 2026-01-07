Indonesia celebra la segunda sesión del juicio por la muerte de la gallega Matilde Muñoz

Indonesia acoge este miércoles en Lombok la segunda sesión del juicio por la muerte de la ferrolana Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la turística isla del país asiático el pasado julio. Están citados a declarar diez testigos, entre ellos dos trabajadores del hotel en el que falleció.

Estos dos últimos son el indonesio Habib -conocido como "Abi"- y la indonesia Nurmala Hayati -"Mala"-, incluidos en la lista de diez testigos que la Fiscalía ha convocado, según confirmó a la agencia Efe, y que se espera que declaren en el tribunal de Mataram de Lombok, donde está previsto que empiece hoy la sesión sobre las 13.00 hora local (06.00 GMT). Ambos trabajaban en el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la playa de Senggigi de la turística isla, donde fue presuntamente asesinada Muñoz la madrugada del 2 de julio.

La Fiscalía acusó durante la primera sesión del juicio el pasado 17 de diciembre a otro empleado y un exempleado del hotel, Suhaeli -conocido como "Eli"- y Heri Ridwan -"Geri"-, de matar a Muñoz, que entonces tenía 72 años. Si bien la Policía mantuvo durante la investigación la acusación contra los dos únicos sospechosos llevados a juicio, la familia de Muñoz ha denunciado en varias ocasiones presuntas incongruencias en los testimonios de Abi y Mala durante la investigación policial.

La "estrangularon" al despertarse

Los acusados Eli y Geri, que testificaron en la presente sesión, negaron este miércoles haber premeditado el crimen y dijeron que la mataron ante el "shock" de que la víctima despertara cuando entraron a robarla. Confesaron que su intención era robar a Muñoz, de entonces 72 años, y que cuando despertó la "estrangularon y tiraron de la cama", lo que hizo que se "golpeara la cabeza".

El cadáver de Muñoz no fue hallado hasta el 30 de agosto, en una playa a medio kilómetro del hotel en el que se alojaba y después de haber sido escondido en distintas localizaciones del establecimiento turístico, que permaneció abierto esas semanas y en el que Abi y Mala continuaron trabajando. El mismo 30 de agosto la Policía detuvo a los sospechosos, de 34 y 30 años, quienes confesaron el crimen.

En la vista de diciembre, los fiscales indicaron que el 1 de julio los hombres se encontraron en un restaurante de Senggigi para planear el robo en la habitación de Muñoz, en la que entraron sobre las 3.30 en la madrugada del 2 de julio (20.30 GMT), y que la "asfixiaron" y "golpearon con violencia" cuando esta despertó súbitamente.

La Fiscalía indonesia les acusa de homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, delitos que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

Nacida en Ferrol y afincada en Mallorca, Matilde Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según su entorno.