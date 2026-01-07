Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigan a un octogenario por disparar a la vaca de un vecino en Baiona

El animal estaba pastando al lado de su casa

El hombre, de 81 años, está siendo investigado como presunto autor de un delito de maltrato animal y otro de lesiones

Vacas en una explotación en extensivo

Vacas en una explotación en extensivo / EFE

Agencias

La Guardia Civil investiga a un vecino de Baiona (Pontevedra), de 81 años de edad, como presunto autor de un delito de maltrato animal y de un delito de lesiones, tras disparar contra una vaca que pastaba en las inmediaciones de su domicilio y herir al dueño del animal. Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron los días 3 y 4 de enero y fueron denunciados por el propietario del rumiante.

Al percatarse de lo sucedido, este baionés de 59 años accedió al recinto del domicilio de su vecino con la intención de evitar que continuara disparando y de arrebatarle el arma. Durante el forcejeo que se produjo entre ambos, el denunciante resultó con diversas lesiones que precisaron asistencia médica.

Los agentes de la Guardia Civil incautaron el arma utilizada por el anciano, una carabina de aire comprimido, y comprobaron que no estaba dada de alta en el registro municipal de armas. La escopeta carecía de la correspondiente tarjeta identificativa, incumpliendo así la normativa vigente en materia de armas.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al tribunal de instrucción en funciones de guardia de Vigo, quedando el investigado a disposición judicial. Al octogenario se le investiga por un delito de maltrato animal y otro de lesiones.

