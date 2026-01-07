Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Neofascismo en GaliciaDelcy RodríguezSantiago FacorroScout Chan 292
instagram

Lugo propondrá como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública su Pazo de Feiras

El alcalde insiste en que "es un proceso muy competitivo en el que la ciudad debe presentar su mejor versión"

Entrada principal del Pazo de Feiras de la capital lucense

Entrada principal del Pazo de Feiras de la capital lucense / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, anunció este miércoles que le solicitará al Patronato de la Fundación Ferias e Exposicións de Lugo la inclusión del Pazo de Feiras e Congresos de la ciudad como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Lo hará dentro de la candidatura que será presentada por el Ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido por el Gobierno central, para que la capital lucense acoja este organismo de ámbito estatal.

En paralelo, el Concello de Lugo demandará formalmente el apoyo del Consello de la Xunta, tal y como recogen las bases oficiales para la designación de la sede. "Estamos ante un proceso muy competitivo en el que Lugo debe presentar su mejor versión, sumando esfuerzos, generando consensos y construyendo una candidatura sólida y compartida por todas las instituciones", señaló Fernández.

El objetivo, apuntó, "es presentar una propuesta bien armada, con base técnica y con el máximo respaldo institucional y social". En ese sentido, recordó que el Patronato de la Fundación Feiras e Exposicións está integrado por representantes de todas "las instituciones y agentes clave del territorio" —Xunta de Galicia, Diputación Provincial de Lugo, Ayuntamiento y Confederación de Empresarios—.

Fernández destacó, además, que esta composición plural "refuerza el consenso y la unanimidad alrededor de una candidatura que debe ser de ciudad, de provincia y de país gallego". Con respecto al inmueble propuesto, el alcalde alegó que el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo reúne las condiciones adecuadas para albergar la sede de la Agencia, tanto por su dimensión y versatilidad como por la disponibilidad inmediata de los espacios.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca de gran impacto Francis llega a Galicia el día de Año Nuevo con viento, lluvia y más frío
  2. La borrasca Francis ya está a las puertas de Galicia: así va a cambiar el tiempo el día de Año Nuevo
  3. Estilismo 'made in Boiro' para las presentadoras de las Badaladas de TVG
  4. La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
  5. Venezolanos en Santiago: 'Estamos preocupados, pero es un rayo de esperanza
  6. Una borrasca dejará un viernes con lluvias intermitentes en Galicia: ¿Cómo evolucionará el tiempo el fin de semana?
  7. Venezolanos se concentran en Santiago en apoyo a Venezuela: «Vivimos una situación tan crítica que cualquiera es un héroe»
  8. Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia

Lugo propondrá como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública su Pazo de Feiras

Lugo propondrá como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública su Pazo de Feiras

Acusados del crimen de la gallega Matilde Muñoz en Indonesia niegan haberlo premeditado

Acusados del crimen de la gallega Matilde Muñoz en Indonesia niegan haberlo premeditado

Renfe lanza este jueves billetes de AVE para viajar por España desde 15 euros

Renfe lanza este jueves billetes de AVE para viajar por España desde 15 euros

Uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de fin de año en Crans Montana tenía raíces gallegas

Uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de fin de año en Crans Montana tenía raíces gallegas

Gallegos en Cuba, ante la incertidumbre: «Tenemos un ojo mirando al cielo»

Gallegos en Cuba, ante la incertidumbre: «Tenemos un ojo mirando al cielo»

La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia

La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia

Rueda cree que "se abre una etapa de esperanza" para Venezuela: "Tiene las herramientas para poder ser el gran país que fue"

Rueda cree que "se abre una etapa de esperanza" para Venezuela: "Tiene las herramientas para poder ser el gran país que fue"

Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia

Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia
Tracking Pixel Contents