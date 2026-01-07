Lugo propondrá como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública su Pazo de Feiras
El alcalde insiste en que "es un proceso muy competitivo en el que la ciudad debe presentar su mejor versión"
El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, anunció este miércoles que le solicitará al Patronato de la Fundación Ferias e Exposicións de Lugo la inclusión del Pazo de Feiras e Congresos de la ciudad como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Lo hará dentro de la candidatura que será presentada por el Ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido por el Gobierno central, para que la capital lucense acoja este organismo de ámbito estatal.
En paralelo, el Concello de Lugo demandará formalmente el apoyo del Consello de la Xunta, tal y como recogen las bases oficiales para la designación de la sede. "Estamos ante un proceso muy competitivo en el que Lugo debe presentar su mejor versión, sumando esfuerzos, generando consensos y construyendo una candidatura sólida y compartida por todas las instituciones", señaló Fernández.
El objetivo, apuntó, "es presentar una propuesta bien armada, con base técnica y con el máximo respaldo institucional y social". En ese sentido, recordó que el Patronato de la Fundación Feiras e Exposicións está integrado por representantes de todas "las instituciones y agentes clave del territorio" —Xunta de Galicia, Diputación Provincial de Lugo, Ayuntamiento y Confederación de Empresarios—.
Fernández destacó, además, que esta composición plural "refuerza el consenso y la unanimidad alrededor de una candidatura que debe ser de ciudad, de provincia y de país gallego". Con respecto al inmueble propuesto, el alcalde alegó que el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo reúne las condiciones adecuadas para albergar la sede de la Agencia, tanto por su dimensión y versatilidad como por la disponibilidad inmediata de los espacios.
