Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro

La campaña que iba a iniciarse el 1 de diciembre se pospuso hasta el 2 de enero porque los técnicos de la Consellería do Mar aseguraban que no había mejilla suficiente. Al menos no con el tamaño adecuado. Ahora, tras apenas una semana de actividad, los bateeiros claman al cielo tras constatar una «alarmante escasez» de semilla de mejillón en las rocas del litoral atlántico. Convencidos de que «es el peor año de cría con mucha diferencia», y de va a ser del todo imposible «conseguir la suficiente mejilla para todas las bateas», los productores llegan a decir que su futuro está ahora «más amenazado que nunca».

Agolpados sobre cuatro pequeñas rocas en la boca de la ría de Muros-Noia, acuicultores con bateas fondeadas en las de Arousa y Pontevedra indicaban ayer que «con un par de días más, en esta zona de Muros y Porto do Son ya no quedará cría alguna que raspar». Y cuando ahí se encuentren sin recurso del que tirar para encordar sus viveros, «no sabemos a dónde vamos a ir a por ella, ya que desde O Grove hacia el Sur, incluyendo Baiona y A Guarda, tampoco la hay».

Alguien ajeno al sector puede pensar que aún es pronto para sacar conclusiones, que la campaña de la mejilla solo acaba de empezar o que aún quedan por delante cuatro o cinco meses de recolección en las rocas de la costa gallega. Pero los bateeiros consultados, que llevaban semanas recorriendo el litoral gallego para inspeccionarlo en busca de las mejores zonas de mejilla a las que acudir en cuanto comenzara la campaña, apelan a su experiencia para sentenciar: «Ni hay cría ahora ni la habrá más adelante». Y sin cría, como todo el mundo sabe, no puede haber mejillón comercial.

Algunos, los más pesimistas, aseguran que «esto se ha acabado para siempre, al menos con la actual forma de gestionar los bancos de cría». Y los más críticos abundan en ello y aprovechan para responsabilizar a la Xunta de Galicia, acusándola de haber actuado «de espaldas a los intereses del sector» y de «desconocer la realidad del mar y de cuantos vivimos del mismo».

Entrando en detalle y analizando lo que ha dado de sí el trabajo que han estado realizando en los últimos días, los propios mejilloneros detallan: «Nos estamos jugando la vida amontonados sobre cuatro piedras en las que apenas queda cría para uno o dos días más». Y añaden: «Estamos cogiendo cría de la vieja que quedó en años anteriores para mezclarla con la poca de calidad que podamos encontrarnos ahora y tratar de salir del paso, pero si esto sigue así, el sector mejillonero acabará desapareciendo».

«Es un desastre total que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro sector», esgrime otro de los productores consultados ayer, convencido de que «si fallan y no se llenan a rebosar las cuerdas de pesca –las colectoras de las propias bateas– ya podemos despedirnos de todo, puesto que estamos ante el peor año de la historia para la cría que recogemos en el medio natural».

Dos bateeiros en plena faena de recolección de cría. / FDV

«Si no trabajas la ‘leira’ o la viña acabas perdiéndolo todo»

Cuando tratan de explicar el porqué de la escasez de mejilla, los bateeiros esgrimen que «si tienes una ‘leira’ o una viña que dejas de trabajar y abandonada, cuando quieres volver a cultivar ya no sirven de nada, y eso es lo que ocurre con las piedras en las que se ha dejado de recoger cría».

Lo que quieren decir es que «cuando no había veda de la mejilla y se raspaban las piedras en julio, agosto y septiembre, nosotros íbamos alternando las zonas y estas se iban regenerando de manera natural de un año para otro, pero ahora tenemos que ir todos siempre a las mismas y escasas piedras, y además en un periodo muy limitado de tiempo, por lo que es imposible que la mejilla pueda recuperarse», aseguran.

El problema, concluyen, es que «ahora las decisiones las toma gente que no cuenta con el sector, a pesar de que nosotros somos los que mejor sabemos cómo funciona esto».

«No se quieren enterar de que así tampoco hay percebe»

Los bateeiros alarmados por la escasez de cría advierten de que «las limitaciones introducidas en los últimos años por la Consellería do Mar son malas para todos, y no se han enterado aún de que en las zonas donde ya no se puede extraer cría hay menos percebe que nunca». Lo que sucede es que «las larvas del percebe no tienen dónde agarrarse si no hay mejilla, y tampoco hay mejilla si no nos dejan rasparla como hicimos siempre». Legan a decir los acuicultores que «el patrón mayor de Bueu y alguno más deberían explicar ahora por qué en los santuarios que les dejaron para el percebe no tienen producción , y seguramente acabarán dándose cuenta de que no la tienen porque no dejan raspar la cría».