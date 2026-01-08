El BNG demanda un mayor apoyo popular en las generales para aumentar su capacidad de influencia en Madrid

El BNG entró esta mañana, al menos de forma oficiosa, en la precampaña de las próximas elecciones generales. No es que los nacionalistas consideren que Pedro Sánchez, dada su debilidad parlamentaria y el cerco que existe sobre él por los presuntos casos de corrupción que lo rodean, vaya a adelantar los comicios. Más bien al contrario. Sin embargo, los nacionalistas presentaron esta mañana la campaña Co BNG, Galiza gaña, con la que pretenden socializar entre la ciudadanía gallega las bondades de su actividad legislativa en Madrid, en contraposición al trabajo de los diputados gallegos del PP y del PSOE, que, en opinión del BNG, únicamente obedecen a los intereses de Génova y Ferraz.

Así lo han expuesto esta mañana, en una rueda de prensa celebrada en Santiago, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, y la senadora Carmela Silva. En noviembre de 2023, el BNG logró arrancar al PSOE un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez, pese a que su voto no era necesario para que el socialista se mantuviese en la Moncloa. Gracias a ese acuerdo, que una vez superado el ecuador de la legislatura se ha cumplido en un tercio de sus puntos, la ciudadanía gallega ha logrado bonificaciones de entre el 50 % y el 75 % para los usuarios recurrentes de la AP-9 y la AP-53, se ha avanzado en el saneamiento de la ría de O Burgo y se han introducido mejoras en el sistema ferroviario, junto con la puesta en marcha de un estudio de viabilidad para un sistema de cercanías en la comunidad.

En dicho acuerdo, los nacionalistas lograron también un trato análogo para Galicia en la condonación de la deuda. Así se contempla en el proyecto diseñado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prevé una condonación de en torno a 4.000 millones de euros para la comunidad, una medida que la Xunta tacha de "negocio ruinoso". En este sentido, Ana Pontón censuró que el Gobierno de Alfonso Rueda sea "incapaz" de defender los intereses de Galicia y se dedique a "enlamar o debate político" siguiendo la estrategia de confrontación con Moncloa que "Feijóo dirixe desde Génova".

“Fomos capaces de lograr isto con só un deputado e unha senadora. Qué poderíamos alcanzar cunha representación maior?”, ha apuntado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dando a conocer cuál es el objetivo de la formación nacionalista con esta campaña: lograr un mayor apoyo popular en las próximas elecciones generales que incremente su capacidad de influencia en Madrid.

Por su parte, Néstor Rego ha asegurado que trabaja para que "o PSOE cumpra o que resta do acordo" y apuntó que "la falta de presupuestos non serve como excusa, porque o Goberno atopa os fondos cando quere". Al margen de este pacto, el diputado nacionalista reivindicó que cuándo se habla de Galicia en las Cortes es porque el BNG presenta una iniciativa, ya que son "a representación digna, seria e responsable dos galegos en Madrid".

Finalmente, la senadora Carme da Silva criticó que el PP utilice su mayoría en la Cámara alta "de una forma absolutamente torticera y perversa", convirtiendo la política en un "barrizal" en vez de aprovecharla para "transformar la sociedad" y "aumentar" derechos.