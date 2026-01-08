Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja

La borrasca Gorettillega desde el suroeste de Irlanda para traer un jueves marcado por el paso de un frente activo que dejará precipitaciones de oeste a este de la comunidad según avance la jornada. Las lluvias serán más intensas en la franja atlántica, con la cota de nieve descendiendo hasta los 1.200 metros al final del día. El fuerte viento y oleaje desde Costa da Morte hasta Ribadeo mantienen hoy en alerta naranja (riesgo importante) a Galicia, a la que se suman otras siete comunidades en aviso amarillo (riesgo bajo) por alguna de estas inclemencias o ambas, especialmente el litoral cantábrico y puntos del Mediterráneo.

El norte de A Coruña está en alerta naranja por viento marítimo del suroeste de hasta 74 kilómetros por hora con olas de 4 a 5 metros, que podrán aumentar a 6 metros en el caso de A Mariña (Lugo), según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Mientras, MeteoGalicia advierte de rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en la mitad norte de la comunidad y zonas altas. Las temperaturas experimentarán un ascenso moderado (Santiago tendrá 8ºC de mínima y 13ºC de máxima).

Esta tónica se repetirá el viernes, cuando se mantienen los avisos naranja por oleaje tanto en el litoral noroeste coruñés, como en A Costa da Morte y en la A Mariña de Lugo, y amarillo por mar de viento en esas mismas zonas. Los termómetros volverán a caer debido a una masa de aire frío en latitudes más altas, que pondrán la cota de nieve alrededor de los 900-1000 metros. En la costa, A Coruña rondará los 11/10 ºC de temperatura con acumulados de lluvia relevantes, mientras en el interior Lugo se moverá cerca de 8/4 ºC, con precipitaciones algo más moderadas. En Santiago el panorama sigue dominado por el paraguas, pero con temperaturas contenidas: alrededor de 12 ºC de máxima y 9 ºC de mínima, con lluvia más intermitente que el día anterior.

El sábado será una jornada de continuidad en la capital de Galicia, con riesgo de lluvia bajo y mínimas en torno a los 4ºC. Ya para el domingo los pronósticos auguran un día más 'amable', con claros en el cielo y una subida en las temperaturas máximas hasta los 15ºC.