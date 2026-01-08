Rueda carga contra el acuerdo con ERC: «Rompe los principios de solidaridad»

Muy duro se ha mostrado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el acuerdo de financiación alcanzado entre el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que supondrá 4.700 millones de euros más para Cataluña.

«Parece que se confirma que hay una comunidad privilegiada sobre las demás. Que lo que debería repartirse entre todos no se hace así. Primero se hace un primer reparto y, después, lo que sobra, para los demás», censuró el presidente. Además avisó de que esta nueva «cesión» perjudica a Galicia y «rompe» los principios de «solidaridad, equilibrio territorial e igualdad».

Para Rueda, el acuerdo avanzado es «una evidencia clarísima» del «sometimiento» de Sánchez al independentismo catalán para «poder continuar un poco más, quién sabe cuánto tiempo, en La Moncloa, y de ahí su disposición a ceder lo que haga falta».

Crítico se ha mostrado también el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó a Sánchez de buscar «apuntalar» un Gobierno «en ruinas» tras su pacto con ERC en materia de financiación y le advirtió de que «la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio».

No solo las comunidades del PP arremetieron ayer contra el acuerdo con ERC para la financiación catalana. Los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha también mostraron su desacuerdo.

Desde el PSdeG defienden que el nuevo modelo de financiación autonómica aportará «más transferencias para reforzar el Estado de Bienestar» y piden que el debate no se quede «en ruido político». «Lo que hoy no sabemos es el modelo que defiende Alfonso Rueda para Galicia ni si está dispuesto a aprovechar esta oportunidad para mejorar la financiación del país o si, por el contrario, le seguirá haciendo el juego a Ayuso y Feijóo», señaló el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que defiende «con firmeza» una financiación «singular» para Galicia que se adapte a «las necesidades reales de los gallegos».