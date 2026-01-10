Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin carné, sin formación y sin red familiar: los obstáculos invisibles para trabajar

La Fundación Amigos de Galicia ayudó a encontrar empleo a más de 1.900 personas el año pasado

Son, sobre todo, migrantes, mayores de 50 y mujeres de familias monoparentales

Una trabajadora de Amigos de Galicia atiende a una usuaria del servicio de intermediación laboral.

Una trabajadora de Amigos de Galicia atiende a una usuaria del servicio de intermediación laboral. / CEDIDA

Susana López Carbia

Susana López Carbia

Santiago

«Muchas empresas nos piden perfiles con formación específica y experiencia, pero la realidad es que buena parte de las personas que atendemos no tienen la formación homologada o no han podido adquirir experiencia en España», explica Marta Cousiño, trabajadora de la Fundación Amigos de Galicia sobre las personas que acuden a las oficinas de la entidad buscando ayuda para encontrar empleo.

A los solicitantes sin formación pero con documentación en regla se suman los casos de personas refugiadas o en situación administrativa irregular, que quieren trabajar pero aún no disponen de permiso. El resultado, explica Marta Cousiño, es un desajuste: «Hay puestos sin cubrir y personas disponibles que no pueden acceder a ellos».

En efecto, una gran parte de las personas que buscan el asesoramiento de Amigos de Galicia son parados de larga duración —fundamentalmente mayores de 50 años—, inmigrantes y mujeres de familias monoparentales.

En 2025 la entidad atendió a 11.751 personas y logró insertar laboralmente a 1.903. No todas ellas se acercaron presencialmente a las oficinas que la Fundación tiene en Santiago, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Ourense y Lugo. Muchas recurrieron a los canales telemáticos de los que dispone la organización, lo que permitió ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los servicios que Amigos de Galicia pone a disposición de estos colectivos.

La inserción laboral se da sobre todo en empresas de hostelería, limpieza, logística y cuidados sociosanitarios

Más de 450 empleos en la provincia coruñesa

En el caso de la provincia de A Coruña, los técnicos de la entidad realizaron 2.895 atenciones, que derivaron en 459 inserciones laborales, sobre todo en empresas de hostelería, limpieza, logística y cuidados sociosanitarios.

Sin embargo, se detectan importantes dificultades de inserción en personas que carecen de experiencia laboral en España, que no pueden homologar la titulación obtenida en sus países de origen o que no tienen permiso de conducir. También la edad y los problemas de salud juegan en contra de muchos solicitantes. A ellos se suman personas beneficiarias de las Becas Excelencia Juventud Exterior (BEME) y mayores de 60 años procedentes de procesos de ERE o ERTE, con escasas posibilidades de reincorporación inmediata al mercado laboral. En el caso de las personas que solicitan protección internacional, Amigos de Galicia reclama que se agilicen los procedimientos administrativos para favoreceru su integración social y laboral.

TEMAS

