El precio del alquiler supera en Galicia el sueldo de más de 100.000 personas

La inflación en Galicia experimentó un incremento acumulado superior al 28% entre diciembre de 2014 y el mes de noviembre de 2025 (todavía no hay cifras oficiales de cierre de año). Es una tasa muy abultada, una subida que en buena medida nace de las tensiones en los precios posteriores a la invasión de Ucrania. Por lejano que resulte ahora, la gasolina llegó a cotizar a más de 2 euros el litro —sucedió en marzo de 2022— y la cesta de la compra anotaba porcentajes de dos dígitos, habituales en otras latitudes pero desconocidos en España desde los años ochenta.

Ahora bien, por más que el índice de precios al consumo (IPC) se haya revalorizado en más de ese 28% en ese periodo, nada se acerca a la velocidad a la que están medrando los alquileres. Tienen la mecha puesta: el coste medio se ha encaramado ya en Galicia hasta la cota de los 600 euros, un 63% más que el registrado hace una década. Los datos son los oficiales, facilitados el Observatorio Galego da Vivenda —del Instituto Galego da Vivenda e Solo—, correspondientes al ejercicio completo de 2025.

Arrendamientos de esta envergadura no solo complican las economías familiares de los inquilinos, sino que obligan a usuarios a buscar alternativas —como el subarrendamiento de habitaciones— o, en el peor de los casos, expulsan a cientos de personas del mercado. Trabajadores que, aun con ingresos por trabajo, no podrían pagar las cuotas mensuales. Según el último estudio de Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias 2024, el último divulgado por Hacienda, el pasado noviembre, más de 100.000 perceptores de un sueldo en Galicia no tendrían ingresos suficientes para costearse un alquiler de 600 euros y asumir el pago de alimentos, que en España oscila en la horquilla de los 150 a 400 euros.

De acuerdo a las cifras de la Agencia Tributaria, los trabajadores de entre 18 y 25 años, por ejemplo, apenas pasan de los 9.200 euros anuales, ya sea por tratarse de ocupaciones temporales o a tiempo parcial. Extrapolando esta cantidad a 12 pagas, de ser el caso, el coste del alquiler absorbería el 80% del sueldo. Es comúnmente aceptado que lo ideal sería destinar el 30% de la nómina a un arrendamiento, o a la hipoteca, en su caso. Para una cantidad cada vez más alta de residentes en Galicia, incluso con ingresos derivados de su esfuerzo laboral, no es posible adaptarse a recomendación alguna sobre gestión presupuestaria del hogar.

Evolución

En el último año, de nuevo con las cifras oficiales en la mano —se elaboran con el depósito de las fianzas—, el coste del alquiler se revalorizó un 7,5% de media, casi tres veces la inflación. Las cuotas en ciudades como A Coruña rebasan ya de media los 730 euros —el metro cuadrado cotiza ya a cerca de 8 euros—, frente a los 697 euros de Vigo. La de Pontevedra también ha experimentado un aumento notable, hasta los 667,3 euros mensuales, por encima de Santiago (657 euros), Lugo (573,4 euros), Ourense (566,4 euros) y Ferrol (554,8).

Por segunda vez en la serie histórica disponible de la IGVS, que arranca en 2014, la cantidad de alquileres firmados se redujo en comparación con el ejercicio anterior. A saber, en 2025 se firmaron 35.336 contratos en toda la comunidad, frente a los 36.574 del año 2024. Esta situación solo se había producido en el año del covid.