El mal tiempo persiste en Galicia: un temporal costero activa la alerta naranja

La lluvia continuará, al menos hasta el miércoles, siendo parte del paisaje en Galicia. El mal tiempo se dejará notar con especial intensidad en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde el Ejecutivo autonómico activa este lunes la alerta naranja por temporal costero con el fin de "garantizar la seguridad de los bienes y personas".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera viento del sur o suroeste de fuerza ocho y mar combinado del suroeste con olas de cinco metros. Por ello, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, anuncia la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

También el viento pegará con fuerza, esperándose rachas que alcancen los 70 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas y en el litoral atlántico. La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa y de extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar.

Eso sí, el mercurio continuará prácticamente intacto, incluso con un pequeño ascenso de las temperaturas mínimas. En las siete ciudades las máximas se mantendrán entre los 15 grados de Ourense y los 12 de Lugo, Santiago y A Coruña. En cuanto a las mínimas, excepto en la capital lucense, en todos los casos se superarán los 10 grados.