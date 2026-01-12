Agricultores y ganaderos se movilizan contra el tratado con Mercosur: "El consumidor está siendo engañado"

Las protestas del agro gallego contra el tratado comercial que la Unión Europea (UE) firmará el sábado 17 con Mercosur llegaron hoy a Lugo y A Coruña. Tras bloquear durante tres días la A-52 a su paso por Xinzo de Limia -vía que esta tarde quedó abierta al tráfico-, ganaderos y agricultores han trasladado su reivindicación a las calles de ambas ciudades para mostrar su total oposición a un acuerdo que, aseguran, "será el golpe definitivo al sector" por las consecuencias que tendrá para las explotaciones y para la seguridad alimentaria.

Portando pancartas con lemas como "Alimentos saludables, comercio justo ya", los convocantes de las movilizaciones, armados con cencerros en A Coruña y apoyados por tractores en Lugo, denunciaron que el acuerdo permitirá la entrada de productos sudamericanos -principalmente carne- más baratos debido a unas normas de producción "menos rigurosas".

"Lo que más nos preocupa es el consumidor, que está siendo engañado y no sabe lo que se va a encontrar en el plato", afirma Adrián Riádigos, ganadero de Vila de Cruces y presidente de la asociación Gandeiros Eles Gandeiras Elas, creada el pasado mes de octubre por productores de leche y carne y que ya cuenta con más de 300 socios, muchos de ellos presentes en las protestas de hoy.

El colectivo alerta de que el acuerdo con Mercosur dará vía libre a la entrada en la UE de hormonas y fitosanitarios que desde hace casi una década están considerados cancerígenos por la Unión Europea y que ahora llegarán al mercado "por la puerta de atrás".

La mayor zona de libre comercio del mundo

El pacto entre la UE y Mercosur afectará a más de 740 millones de personas, entre los habitantes de los 27 estados miembros de la Unión y los de los cuatro países que integran el organismo sudamericano: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En la práctica, el acuerdo supone la creación de la "mayor zona de libre comercio del mundo", al eliminar los aranceles en las exportaciones de la UE y reducir los aranceles europeos en los productos de Mercosur.

"Por las características de las granjas gallegas, de pequeño tamaño, serán las primeras en desaparecer", sostiene Jesús Pardal, ganadero de Rois con 40 cabezas de vacuno de raza limiá, una de las cinco autóctonas de Galicia en peligro de extinción. "No podremos competir en precio con productores que tienen normativas mucho más permisivas o inexistentes", asegura.

"El acuerdo deja totalmente vendidas a las producciones gallegas por unas políticas que favorecen el beneficio de cuatro o cinco empresas", sostiene Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical del Sindicato Labrego Galego, mientras que Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla -asociación que aglutina a productores de leche de Lugo y A Coruña- pide que se expliquen los supuestos beneficios del acuerdo y garantías de que los productos que se importen de Mercosur cumplirán los mismos estándares de calidad.

UUAA reclama controles efectivos

Desde Unións Agrarias, principal organización agraria gallega que se ha desmarcado de las movilizaciones, reconocen el "malestar y la preocupación" existentes en el sector y exigen a la Comiión Europea, el Gobierno central y la Xunta una "estrategia clara" para aplicar de manera responsable el acuerdo, que, sostienen, abre un nuevo escenario para el sector ganadero que debe ser abordado con "rigor, responsabilidad y firmeza política".

Así, UUAA reclama controles efectivos en frontera e inspecciones en origen que garanticen los mismos estándares sanitarios, ambientales y de bienestar animal para que no accedan al mercado europeo productos producidos bajo condiciones que no serían legales en la Unión Europea.