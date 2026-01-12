Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación plantea "contratos" entre alumnado y centros para regular las pantallas fuera de horario escolar

La Xunta impulsa un Plan Integral de Bienestar Dixital

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes / Lavandeira Jr. /EFE

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El uso de pantallas es una cuestión que preocupa al personal docente y a los expertos, pero también a las familias. En este contexto, el Gobierno gallego anunció este lunes una serie de medidas en el ámbito de la educación entre las que se incluye el impulso de "contratos voluntarios" entre centros educativos y alumnos para tratar de regular el uso de dispositivos digitales fuera de horario escolar.

Esta se engloba dentro del "pionero" Plan Integral de Bienestar Dixital, al que la Xunta proporcionará un presupuesto de 7,4 millones de euros, según señaló el presidente de la comunidad, Alfonso Rueda. Con él busca, aseguró, conseguir que los centros sean entornos digitales "seguros y saludables".

Asimismo, se podrán en marcha otras medidas para potenciar que los alumnos aprendan a "identificar, analizar y verificar" contenidos digitales a modo de prevención frente a las "fake news"; o unidades didácticas para "identificar y reflexionar sobre las principales vulneraciones que se pueden dar en el mundo digital"

