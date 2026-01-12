Educación plantea "contratos" entre alumnado y centros para regular las pantallas fuera de horario escolar
La Xunta impulsa un Plan Integral de Bienestar Dixital
El uso de pantallas es una cuestión que preocupa al personal docente y a los expertos, pero también a las familias. En este contexto, el Gobierno gallego anunció este lunes una serie de medidas en el ámbito de la educación entre las que se incluye el impulso de "contratos voluntarios" entre centros educativos y alumnos para tratar de regular el uso de dispositivos digitales fuera de horario escolar.
Esta se engloba dentro del "pionero" Plan Integral de Bienestar Dixital, al que la Xunta proporcionará un presupuesto de 7,4 millones de euros, según señaló el presidente de la comunidad, Alfonso Rueda. Con él busca, aseguró, conseguir que los centros sean entornos digitales "seguros y saludables".
Asimismo, se podrán en marcha otras medidas para potenciar que los alumnos aprendan a "identificar, analizar y verificar" contenidos digitales a modo de prevención frente a las "fake news"; o unidades didácticas para "identificar y reflexionar sobre las principales vulneraciones que se pueden dar en el mundo digital"
- La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
- El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos apela a más familias a 'presentar una reclamación
- Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja
- Venezolanos se concentran en Santiago en apoyo a Venezuela: «Vivimos una situación tan crítica que cualquiera es un héroe»
- Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia
- Gallegos en Venezuela reclaman un futuro mejor: «Mi pensión no da para un saco de harina»
- La colonia gallega en Venezuela, siete días después: «Estoy en la calle, prefiero no hablar»
- Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro