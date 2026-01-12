Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana

Después de las jornadas de inestabilidad que generó la llegada de la borrasca Goretti a Galicia la semana pasada, y de un domingo pasado por agua en su práctica totalidad, este lunes la entrada de un nuevo frente atlántico está provocando vientos huracanados y lluvias persistentes en nuestra comunidad.

Tal y como ya avanzó MeteoGalicia en su pronóstico, la semana comienza con la llegada de un frente activo que se desplazará lentamente por Galicia, generando una jornada de cielos cubiertos y lluvias persistentes, las cuales serán más intensas en las localidades de la franja atlántica, dónde podrá dejar acumulados importantes.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas han ascendido ligeramente con valores que no han bajado de los 10 grados en las siete grandes ciudades gallegas. Lo que sí se ha dejado notar ha sido el viento. Este lunes la comunidad gallega permanece en alerta amarilla por rachas de viento que han llegado a ser huracanadas en lugares como Vimianzo, dónde se han sobrepasado los 130 km/h.

El martes la cota de nieve desciende

Este martes Galicia seguirá bajo la influencia de las bajas presiones, por lo que se espera una nueva jornada de inestabilidad atmosférica. El servicio de meteorología gallego ya advierte de que el frente activo que este lunes está dejando un día muy desapacible, seguirá afectando a nuestro territorio con precipitaciones generalizadas, que serán localmente fuertes durante la mañana.

Un muñeco de nieve en O Cebreiro, en Lugo, durante la semana pasada / Eliseo Trigo

Otro de los avisos que lanzan en su parte es el del descenso de la cota de nieve, que irá bajando hasta situarse en los 1200 metros. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios, mientras que el viento, remitirá algo en su intensidad, soplando moderado en dirección suroeste.