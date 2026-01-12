Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años

El Ejecutivo gallego quiere poner freno a la transmisión de infecciones de transmisión sexual. En concreto, se pone un objetivo: reducir la incidencia un 25% en los próximos cinco años.

Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien anunció la creación del Plan galego contra as infeccións de transmisión sexual, al que se destinarán 195 millones de euros hasta el año 2030.

Entre otras cuestiones, Rueda apuntó que buscarán "mejorar los distintos sistemas de vigilancia o detectar grupos vulnerables", así como centrarse en el diagnóstico precoz.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)