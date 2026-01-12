Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaParadisoRobos en CacheirasFinanciación autonómicaCandidatas USC
instagram

Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años

La Xunta destinará 195 millones de euros a cuestiones como mejorar los sistemas de vigilancia y la detección precoz

Una mujer se hace un test rápido para detectar si tiene VIH

Una mujer se hace un test rápido para detectar si tiene VIH / E.P

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

El Ejecutivo gallego quiere poner freno a la transmisión de infecciones de transmisión sexual. En concreto, se pone un objetivo: reducir la incidencia un 25% en los próximos cinco años.

Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien anunció la creación del Plan galego contra as infeccións de transmisión sexual, al que se destinarán 195 millones de euros hasta el año 2030.

Entre otras cuestiones, Rueda apuntó que buscarán "mejorar los distintos sistemas de vigilancia o detectar grupos vulnerables", así como centrarse en el diagnóstico precoz.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
  2. El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos apela a más familias a 'presentar una reclamación
  3. Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja
  4. Venezolanos se concentran en Santiago en apoyo a Venezuela: «Vivimos una situación tan crítica que cualquiera es un héroe»
  5. Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia
  6. Gallegos en Venezuela reclaman un futuro mejor: «Mi pensión no da para un saco de harina»
  7. La colonia gallega en Venezuela, siete días después: «Estoy en la calle, prefiero no hablar»
  8. Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro

Educación plantea "contratos" entre alumnado y centros para regular las pantallas fuera de horario escolar

Educación plantea "contratos" entre alumnado y centros para regular las pantallas fuera de horario escolar

Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana

Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana

Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años

Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años

El mal tiempo persiste en Galicia: un temporal costero activa la alerta naranja

El mal tiempo persiste en Galicia: un temporal costero activa la alerta naranja

Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo

Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo

Un octogenario muere atropellado en la autopista AP-9

Un octogenario muere atropellado en la autopista AP-9

Bibliotecas escolares para presumir

Feijóo saca pecho de A Coruña: “Tiene una de las mejores cervezas de Europa"

Feijóo saca pecho de A Coruña: “Tiene una de las mejores cervezas de Europa"
Tracking Pixel Contents