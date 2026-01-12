Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años
La Xunta destinará 195 millones de euros a cuestiones como mejorar los sistemas de vigilancia y la detección precoz
El Ejecutivo gallego quiere poner freno a la transmisión de infecciones de transmisión sexual. En concreto, se pone un objetivo: reducir la incidencia un 25% en los próximos cinco años.
Así lo trasladó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien anunció la creación del Plan galego contra as infeccións de transmisión sexual, al que se destinarán 195 millones de euros hasta el año 2030.
Entre otras cuestiones, Rueda apuntó que buscarán "mejorar los distintos sistemas de vigilancia o detectar grupos vulnerables", así como centrarse en el diagnóstico precoz.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
- La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
- El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos apela a más familias a 'presentar una reclamación
- Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja
- Venezolanos se concentran en Santiago en apoyo a Venezuela: «Vivimos una situación tan crítica que cualquiera es un héroe»
- Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia
- Gallegos en Venezuela reclaman un futuro mejor: «Mi pensión no da para un saco de harina»
- La colonia gallega en Venezuela, siete días después: «Estoy en la calle, prefiero no hablar»
- Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro