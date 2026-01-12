Un octogenario muere atropellado en la autopista AP-9

Un hombre nacido en 1943 falleció en torno a las 20.00 horas de este domingo al ser atropellado por un vehículo en el vial que comunica la autopista AP-9 con la avenida de Alfonso Molina en el sentido de entrada hacia A Coruña. El siniestro se produjo a pocos metros de la confluencia con el principal acceso a la ciudad cuando el hombre caminaba por esa calzada, en la que no está permitido la circulación de peatones y a una hora en la que ya no había luz solar.

Al lugar de los hechos acudió una ambulancia del servicio de emergencias 061, así como unidades de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico. Los agentes municipales desviaron el tráfico en el vial para hacer posible la intervención del equipo sanitario.

Se trata de la cuarta víctima mortal de tráfico que se produce en A Coruña en tan solo mes y medio, todas ellas en siniestros que se produjeron en horario nocturno. La primera de ellas fue una joven que viajaba como pasajera en un turismo que se salió de la calzada en Alfonso Molina en Ponte da Pedra y chocó contra uno de los pilares del viaducto de la avenida de San Cristóbal el 25 de noviembre.