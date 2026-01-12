A la venta el Abono Único de transporte: precio, medios incluidos y condiciones en Galicia

Nuevo cambio en el paradigma de la movilidad interurbana de España. Poco más de seis meses después del fin de las bonificaciones implantados en septiembre de 2022 por la inflacción, el Ministerio de Transportes ha abierto la venta del nuevo abono único por 60 euros en el que se integrarán los trenes de Media Distancia y los autocares de Largo Recorrido dependientes de sus concesiones. Este nuevo título tendrá una validez de 30 días y el objetivo es que en los próximos meses pueda incorporar a otros medios que son competencia de los gobiernos autonómicos o municipales como las rutas metropolitanas de autocar, el transporte de ría o los autobuses urbanos.

Las cifras permitirán mejorar los descuentos estrenados el 1 de julio en los títulos multiviaje del ferrocarril, arrojando un ahorro de casi 140 euros en casos como el Vigo-A Coruña. Así, un trabajador que actualmente debe abonar 204,65 euros por el abono de viajes ilimitados durante un mes pagará un 70% menos y además podrá realizar otros trayectos intermedios o enlazar a otros destinos en ambos puntos como Ferrol hacia el norte . En comparación, un solo viaje de ida y vuelta en coche costará más (casi 75 euros entre carburante y peaje) que el citado abono.

Precios y puntos de venta

El Abono Único (AU) se podrá comprar directamente a través de los canales de venta habilitados en los operadores adheridos al programa. Estos son las taquillas presenciales en las estaciones y los apartados propios en la web y la aplicación de compañías como Renfe o Alsa. Éste consistirá en un localizador único que se asociará a cada título de transporte.

El coste será de 60 euros para periodos de 30 días naturales desde la fecha elegida para su comienzo. Los menores de 26 años tendrán una reducción a la mitad (30 euros) aunque deberán registrarse previamente en la web del Ministerio de Transportes. También se mantendrá la gratuidad para los menores de 15 años nacidos a partir del 1 de enero de 2012. En este caso se requiere de registro previo para obtener el código niño AN-26 canjeable posteriormente por el título.

Letra pequeña y condiciones para los viajes

Aunque el Abono Único tiene un carácter universal y sin distinciones de renta, su uso estará limitado a título personal. Es por ello que prestar el código a otra persona o emplear un título sin cumplir requisitos de edad, residencia o DNI válido está prohibido. Entre las medidas sancionables destaca reservar una plaza y no viajar sin anularla en los autobuses (24 horas de antelación para cancelarla) y los trenes, donde se permite hasta los 60 minutos antes de la salida. El incumplimiento de las mismas conllevará el bloqueo durante 60 días de la compra de un nuevo abono , retirándose el que estaba vigente.

Autobús de Monbus en Santiago. / ECG

El número de viajes al día estará limitado de forma parcial. En el caso de los autocares se permitirá una reserva por sentido y día, ampliándolo hasta dos reservas en el caso de trayectos de «corta duración» que elijan las concesionarias.

En los trenes de Media Distancia será más complicado. No se podrán enlazar servicios consecutivos «si entre salidas hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo del primer trayecto», impidiendo además realizar más de 4 viajes de ida o vuelta en el mismo día.

Balón de oxígeno para los autobuses estatales

El ahorro no llegará solo para los desplazamientos diarios dentro de la comunidad autónoma. Al incorporar las rutas de autobús de titularidad estatal será posible viajar «gratis» a Madrid, Barcelona, Euskadi o Andalucía... para quien tenga el tiempo necesario. En el caso de Bilbao el propio abono será más barato que una tarifa sencilla de ida, ya que los precios base rondan los 75 euros para el trayecto de alrededor de 11 horas por el norte peninsular. La ruta a Madrid también podrá plantar cara a la oferta de AVE y avión, al pasar de unos 45 euros por viaje a una tarifa plana por 60 euros al mes que permitirá también enlazar con el Cercanías en la capital.

La casuística del Eje Atlántico se ve beneficiada

El cambio de modelo tendrá, presumiblemente, un impacto muy positivo en el Eje Atlántico. La línea de Media Distancia más utilizada de toda la red estatal se beneficia de un modelo policéntrico al conectar Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Santiago y A Coruña con una decena de trenes rápidos al día, figurando todas estas ciudades en el top-20 nacional con más viajeros. Esto permite que una misma plaza sea ocupada por más de una persona en cada frecuencia, algo que no ocurre en los otros corredores donde destacan los tráficos «Punto a Punto».

De esta manera se incentivará la movilidad a lo largo de toda la línea al dejar de depender de un punto y destino fijo. Un ejemplo serán los vecinos de O Morrazo que podrán tomar el tren al mismo precio en Vigo o Pontevedra, así como no tener que sacar abonos diferentes cada vez que se quiera ir a una ciudad diferente. El Avant entre A Coruña, Ourense y Santiago también está incluido entre los bonificados.