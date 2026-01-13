El BNG apoyará a Carmela López como presidenta de la Diputación lucense

El BNG apoyará la investidura de la socialista Carmela López Moreno, alcaldesa de Burela, como nueva presidenta de la Diputación de Lugo, en sustitución de José Tomé, que dimitió el pasado diciembre acusado de acoso sexual.

Los nacionalistas confirmaron ayer por la tarde que respaldarán la «mayoría de izquierdas surgida de las elecciones municipales de 2023, dando su voto a la candidata del PSdeG en el pleno que se celebrará mañana miércoles a las 12.00 horas.

Así se concretó en la reunión que ambas formaciones mantuvieron ayer tarde tras las conversaciones celebradas en los últimos días. En el encuentro se acordó incrementar en medio millón de euros los fondos del Plan Diputación de cara a 2027, con el propósito de reforzar este instrumento de apoyo económico a los concellos lucenses.

También ayer la dirección federal del Partido Socialista ratificó a López Moreno como candidata a la Presidencia del organismo provincial. Para su elección también necesitará el ‘sí’ de Tomé, ahora diputado no adscrito tras su salida de las siglas del PSOE.

Mientras, el PP volvió a criticar lo que califica como un «pacto de la vergüenza» entre socialistas y nacionalistas tras la denuncia contra Tomé. Los diputados del Grupo Provincial Popular reivindicaron ayer un cambio de aires en el Gobierno de la Diputación, «un nuevo tiempo, aire fresco y dejar fuera conductas reprobables».

Así, confirmaron que presentarán candidatura, encabezada por Antonio Ameijide, quien señaló que la reedición del acuerdo entre PSOE y BNG supondría mantener una situación de gobierno «condicionada por conflictos internos y decisiones tomadas en la sombra». En este sentido, aseguró que Tomé sigue al frente de las decisiones provinciales, «con reuniones en cafeterías en lugar de en despachos».