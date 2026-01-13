Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG pide a los partidos rechazar la propuesta de financiamiento autonómico

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, este lunes

El Correo Gallego

Santiago

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, avanzó este lunes que los nacionalistas presentarán una batería de iniciativas en la Cámara gallega con el propósito de instar a todas las fuerzas políticas a rechazar la propuesta de modelo de financiamiento autonómico realizada por el Ejecutivo central, al tiempo que reprochó la crítica «timorata y estéril» del PP.

Presas aseguró que buscan «un pronunciamiento unánime» del Parlamento de Galicia para instar a la Xunta a rechazar esta propuesta «centralista y egoísta» y a defender «el papel de nación» de Galicia y avanzar para «tener la llave del dinero». «La propuesta es una tomadura de pelo bajo cualquier punto de vista y debe ser retirada porque profundiza en un modelo que ya era malo: no supone ni un solo avance en materia de autogobierno», declaró.

También sobre esta cuestión habló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ratificó que su Gobierno estará representado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó para este miércoles, al tiempo que anticipó que «no» cree en «negociaciones bilaterales». Además, recalcó que no aceptará la cifra anunciada para Galicia.

