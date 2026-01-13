Del bono transporte único a ayudas para vivienda: el BNG detalla las medidas de su «gobierno alternativo»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, puso sobre la mesa este martes, en el marco de una reunión de su «gobierno alternativo», un plan con numerosas medidas, entre las que se incluyen ayudas en materia de vivienda, como la declaración de zona tensionada de todos los municipios de más de 10.000 habitantes donde el precio del alquiler se incrementara más del 20% en cinco años e impulsar un programa de compra pública de vivienda construida para destinarla al alquiler. También propuso un bono único de transporte por 30 euros al mes o subvencionar gafas y audífonos a las personas que no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

Esta iniciativa incluye reformar la ley gallega de inclusión social y recuperar y regular la Tarxeta Básica como un recurso de emergencia para solicitantes de prestaciones como la Risga o el Ingreso Mínimo Vital mientras no comiencen a percibirlas y duplicar el complemento autonómico de las pensiones no contributivas. Del mismo modo, el plan recoge que se recupere el complemento autonómico del bono gallego social eléctrico y térmico que, ha señalado Pontón, «debe ser pagado en el primer trimestre y reducir burocracia».

«Lanzamos el plan Vida Digna para ayudar a los gallegos que lo están pasando mal. La primera obligación de un gobierno es aportar medidas que impactan en el día a día. Frente a un gobierno del PP sin alternativa, ponemos encima de la mesa medidas para mejorar la vida de los gallegos», manifestó Pontón. Además, lamentó la propuesta hecha por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de otorgar beneficios fiscales a los propietarios que no suban el alquiler al concluir el contrato: «Va en la dirección contraria».