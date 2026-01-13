Fallece el profesor y filósofo Ismael García Méndez a los 91 años

El profesor, filósofo y escritor Ismael García Méndez (A Coruña, 1934) falleció este lunes a los 91 años de edad en la ciudad herculina.

Licenciado en Filosofía, también completó la carrera de Magisterio, dedicando buena parte de su vida a la docencia. Durante años ejerció como profesor en el País Vasco y en distintas localidades de Galicia.

En el año 1964 inició una productiva carrera como escritor con la publicación de su primer libro, Las extrañas memorias del maestro Xesta, en el que relataba algunas de sus experiencias en las aulas. Otras publicaciones de Ismael García Méndez fueron Galicia. Breve excursión espiritual, Brétemas, Relatos vivos y el ensayo Un sabio frente a los miedos de la existencia, más centrado en su vertiente de filósofo y en el que aborda las claves del pensamiento de Epicuro.

La obra de Ismael García Méndez es en todo caso mucho más amplia, con cientos de artículos periodísticos, algunos de ellos en El Correo Gallego y Galicia Hoxe y que también se recopilaron en alguna de sus obras.

Ceremonia este martes

La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio Albia de A Coruña, en cuya capilla está prevista esta tarde una ceremonia a partir de las 18.00 horas.