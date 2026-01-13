La Fegamp valora acudir a la justicia por la infrafinanciación del SAF que ahoga a los concellos

«Los concellos siguen recibiendo 12 euros por hora de Xunta y Estado para financiar un servicio cuyo coste se está licitando ahora en los 24 o 25 euros por hora. Si no se llega a un acuerdo rápido, las arcas municipales se van a resentir en muchísimos concellos, sobre todo en los más pequeños». Así describió esta mañana el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, la situación que están viviendo los concellos a la hora de financiar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en el desayuno informativo que el ente municipalista organizó en Santiago.

La Ley de Dependencia explicita que la financiación de este servicio recae en el Gobierno y la Xunta mientras que las administraciones locales, por su cercanía con los usuarios, son las encargados de gestionarlo. Sin embergo, según denunció Varela, remitiéndose a los datos, «la matemática es fácil, casi el 50% del coste lo están asumiendo los municipios». Esta situación está generando ya diferentes efectos en la vida municipal desde ayuntamientos que se ven con serias dificultades para prestar las horas reconocidas por ley hasta las sanciones administrativas que han recibido algunos concellos por incumplimientos en la prestación del servicio que, en muchos casos, obedecen a la imposibilidad presupuestaria.

A tenor de lo explicado hoy por Varela, los concellos no están dispuestos a mantener esta situación durante mucho más tiempo. «Si no hay un acuerdo inmediato con la Consellería, en la ejecutiva del próximo martes valoraremos la posibilidad de acudir a la justicia», ha asegurado el presidente del organismo colegiado que agrupa a los 313 concellos de la comunidad y las cuatro diputaciones provinciales.

Más allá del SAF, Varela centró su intervención en la necesidad de lograr un nuevo pacto local que supere el estancamiento del documento sellado en 2006. En este sentido, Varela recordó que «el 90% de aquel documento está todavía por desarrollar» y, sin ir más lejos, señaló que la integración de las unidades municipales de atención a la drogodependencia en el Sergas ya estaba incluido en aquel acuerdo. «Estamos dispuestos a entregar una propuesta de pacto, pero debe haber disposición por la otra parte para que llegue a buen término», apuntó el presidente de la Fegamp, que subrayó que dicho texto tendría que tener «compromisos y fechas concretas para llevar a cabo esa agenda».

Desvincular las entregas a cuenta de la aprobación de los PGE

Por último, Alberto Varela se refirió a la necesidad de los ayuntamientos de contar con ingresos estables que les permitan trabajar con previsión. Así, el presidente de la Fegamp señaló que considera necesario que el Gobierno apruebe un mecanismo que permita desligar las entregas a cuenta que reciben los concellos de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Varela, que ha sostenido que si bien es cierto que la participación municipal en los ingresos del Estado aumentó y que no sucedió lo mismo con el fondo de cooperación local de la Xunta, considera que es necesario reformar la financiación que reciben los ayuntamientos para que estos puedan tener una mayor planificación.

En este sentido, aseguró que propondrá al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, buscar mecanismos para que las entregas a cuenta que reciben los ayuntamientos en la participación en los ingresos del Estado no dependan de la aprobación de las cuentas generales. «Es imposible que los ayuntamientos tengamos una buena planificación y se nos pida, además, que tengamos los presupuestos aprobados antes de que finalice el año cuando dependemos en exceso de lo que estamos recibiendo en la participación y en los ingresos del Estado», indicó.

