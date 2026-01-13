Galicia cierra el año con 97.049 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital
La cuantía media mensual por hogar se colocó en los 478,01 euros
Con la llegada del nuevo año es hora de hacer balance. Galicia cerró el pasado año con 97.049 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esto no es sinónimo del número de prestaciones, que se colocó al término del mes de diciembre en las 36.052, puesto que la ayuda la reciben habitualmente para unidades familiares con más de un miembro.
El Ejecutivo central puso esta garantía en funcionamiento en el año 2020, con la crisis económica, sanitaria y social abierta con la llegada del coronavirus, que en la comunidad supone el desembolso mensual de en torno a 18 millones de euros. A nivel estatal son casi 800.000 las personas que se encuentran en una situación vulnerable y precisan del IMV, según el último informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La cuantía media mensual por hogar se colocó en los 478,01 euros, lo que se traduciría en unos 177 por persona beneficiaria. Esta cifra es ligeramente superior a la del conjunto de las comunidades, donde, de media, cada unidad familiar recibió en torno a 483 euros.
- Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
- La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
- El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos apela a más familias a 'presentar una reclamación
- Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja
- Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia
- La colonia gallega en Venezuela, siete días después: «Estoy en la calle, prefiero no hablar»
- Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro
- Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro