Galicia cierra el año con 97.049 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital

Con la llegada del nuevo año es hora de hacer balance. Galicia cerró el pasado año con 97.049 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esto no es sinónimo del número de prestaciones, que se colocó al término del mes de diciembre en las 36.052, puesto que la ayuda la reciben habitualmente para unidades familiares con más de un miembro.

El Ejecutivo central puso esta garantía en funcionamiento en el año 2020, con la crisis económica, sanitaria y social abierta con la llegada del coronavirus, que en la comunidad supone el desembolso mensual de en torno a 18 millones de euros. A nivel estatal son casi 800.000 las personas que se encuentran en una situación vulnerable y precisan del IMV, según el último informe del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cuantía media mensual por hogar se colocó en los 478,01 euros, lo que se traduciría en unos 177 por persona beneficiaria. Esta cifra es ligeramente superior a la del conjunto de las comunidades, donde, de media, cada unidad familiar recibió en torno a 483 euros.