Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro

Galicia blindará un terreno de más de nueve hectáreas de monte y humedal en la comarca lucense de la Terra Chá, en concreto en el municipio de Castro de Rei, con el objetivo de evitar la extinción de la última pareja de mazaricos reales que cría en la península ibérica.

La Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, firmó un convenio de colaboración con la presidenta de la Comunidade do Monte Veciñal en Man Común Granda Abilleira e Salgueiros, Pilar Mouriz, para proteger por cuarto año consecutivo la zona de nidificación y cría de esta pareja de aves, conocida en castellano como zarapito real y en gallego como mazarico real.

Medio Ambiente destina 5.000 euros para garantizar la conservación del hábitat en ese espacio de 9,3 hectáreas, próximo al aeródromo de Rozas. La conselleira Ángeles Vázquez recordó que es el cuarto año que se firma este convenio.

Firma del convenio entre Pilar Mouriz y Ángeles Vázquez. / Cedida

El pico más largo

El mazarico real (Numenius arquata) es un pájaro singular por varias razones. Es la mayor de las aves limícolas (las habituales de humedales y desembocaduras) que frecuentan Galicia, con una envergadura que puede llegar al metro con las alas desplegadas. Sin embargo, lo más característico es su enorme pico curvo, el mayor en términos comparativos de toda la avifauna nacional con el que busca alimento en el fango.

Además, esta especie da nombre a un ayuntamiento gallego, Mazaricos, que lleva en su escudo la silueta de este pájaro con su pico.

Es posible verlo durante el invierno en la costa cantábrica gallega y, en inviernos muy duros, bajar incluso hasta las Rías Baixas, aunque después se marcha ya que solo está de paso. Sin embargo, los mazaricos reales empezaron a nidificar antaño en algunos humedales de la Terra Chá. Esa práctica se fue perdiendo por diversos factores y ahora queda una única pareja de cría y circunscrita a la zona de Castro de Rei que ahora se protege.

También es frecuente su pariente el zarapito trinador o mazarico chiador, muy similar pero de menor tamaño. En todo caso, se trata de aves habituales en los objetivos de los fotoaficionados y los ornitólogos que visitan Galicia.

Distribución del mazarico real y en amarillo, área de nidificación. / SEO Birdlife

Otras aves protegidas

El esfuerzo de la Xunta para preservar la cría del mazarico real no es algo aislado en Galicia, ya que el Ejecutivo gallego aprobó en 2013 planes de protección especial para la píllara das dunas (chorlitejo patinegro) y la escribenta das canaveiras (escribano palustre), dos pequeñas aves de playas y humedales que se encuentran en situación crítica y al borde de la extinción.