Miguel Corgos advierte que la reforma del financiamiento autonómico dejaría a Galicia en desventaja

Galicia rechazará este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por el Gobierno central, al considerarla insuficiente y perjudicial para los intereses de la comunidad. El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, denunció que la medida no solo asigna recursos escasos, sino que además ignora factores esenciales que encarecen la prestación de servicios públicos en Galicia.

El conselleiro advirtió también que los recursos asignados actualmente no se adaptan a la evolución de la recaudación ni a los incrementos salariales de los empleados públicos, por lo que el sistema no asegura la financiación suficiente para cubrir las necesidades de sanidad, educación y políticas sociales en Galicia. “No podemos aceptar un sistema que comprometa la prestación de servicios esenciales y deje a nuestra comunidad en una posición inferior frente al resto de autonomías”, concluyó Corgos.