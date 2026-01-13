La política gallega ante el tratado con Mercosur: Rueda pide «garantías» ante un acuerdo apoyado por Besteiro y que el BNG juzga «lesivo»

La clase política gallega mostró este lunes su posicionamiento ante el tratado que la Unión Europea firmará el sábado 17 con Mercosur y que supondrá en la práctica la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, considera «lógico» que el acuerdo UE con Mercosur suscite inquietud en un sector «tan importante» para Galicia como el primario. Preguntado por los medios tras la reunión semanal de su Gobierno por las movilizaciones de ganaderos y agricultores en contra del tratado, Rueda reclamó garantías de que la entrada en la Unión Europea de productos agrícolas procedentes de otros países se hará al menos con las mismas condiciones que tienen que cumplir los gallegos.

Así, Rueda subrayó que se debe «garantizar y exigir» esa salvaguarda. De lo contrario, dijo, la Xunta no podría «dar por aplicable el Mercosur». Y es a la UE, como institución que está negociando el tratado, a la que corresponde actuar en este ámbito, puesto que, a su juicio, un «sistema de compensación» que contemple apoyos públicos sería una «mala solución».

Mientras, el BNG volvió a cargar contra un tratado que, según señaló la diputada autonómica Noa Presas, es «lesivo» para el sector y los consumidores, por lo que instó a la UE a «dar marcha atrás» en este asunto.

En defensa del pacto entre la UE y Mercosur salió el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para quien el acuerdo tendrá un impacto «positivo» tanto para Galicia como para España. A su juicio, se abren oportunidades reales para sectores clave de la economía gallega, como la automoción, el textil, la química o la industria agroalimentaria, al facilitar el acceso a un mercado de millones de personas sin barreras arancelarias.

Besteiro reconoce que el pacto puede preocupar más al sector del vacuno, pero recuerda que las importaciones previstas desde Mercosur no superan el 1,5% de la producción total de vacuno de la Unión Europea.

El acuerdo que se firmará el sábado 17 afectará a más de 740 millones de personas, entre los habitantes de los 27 estados de la Unión y los de los cuatro países que integran el organismo sudamericano: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.