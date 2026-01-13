Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaParadisoRobos en CacheirasFinanciación autonómicaCandidatas USC
instagram

No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial

Galicia hace un llamamiento a los mayores de edad para participar en un ensayo clínico y reducir el riesgo de hospitalización

Una mujer recibe el llamamiento del Sergas para participar en el ensayo clínico

Una mujer recibe el llamamiento del Sergas para participar en el ensayo clínico / ECG

Belén Teiga

Belén Teiga

Santiago

Son muchos los gallegos que en las últimas horas han recibido un SMS del Sergas. No se trata de una estafa ni de spam, sino que se trata de una convocatoria para formar parte del ensayo clínico que busca averiguar si Abrysvo, vacuna autorizada para la prevención del virus respiratorio sincitial, reduce el riesgo de hospitalización.

Pero, ¿que és virus respiratorio sincitial? Conocido habitualmente como VRS causa, en la mayoría de los casos, síntomas leves parecidos tales como dolor de garganta, tos o congestión nasal. Sin embargo, en bebés y personas de edad avanzada o con patologías crónicas puede derivar en problemas pulmonares graves que pueden requerir la hospitalización.

Ya a finales del mes de noviembre, el Sergas llamaba a todos los mayores de 60 años a esta vacunación, una estrategia que ahora amplia a los mayores de edad. El estudio, de carácter voluntario, se desarolla en decenas de centros de salud repartidos por todo el territorio gallego.

¿Qué implica?

Si uno decide participar, debe acudir uno de los centros de salud participantes en el ensayo clínico - pueden consultarse en www.sincigal.com- el personal de enfermería facilitará información detallada sobre el ensayo clínico y le entregará la hoja de información para que la lea y haga las preguntas que considere oportunas. Si tras leerla la hoja de información al paciente, quiere formar parte del estudio, se procederá a la firma del documento de consentimiento informado y será incluido de forma aleatoria, de forma aleatoria, en uno de los dos grupos de investigación. De ellos, uno grupo recibirá la vacuna de Abrysvo y el otro ninguna.

El mensaje que están recibiendo miles de gallegos

El mensaje que están recibiendo miles de gallegos / ECG

De resultar incluido en el grupo de personas que van a recibir la vacuna, el personal investigador tendrá que revisar que no cumple ninguna contraindicación para la vacunación. Una vez confirmados todos los datos necesarios, se le administrará, o bien en esa visita al centro de salud o en una posterior. Tras la vacunación, permanecerá en observación durante 15 minutos de acuerdo con la práctica clínica habitual.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Los efectos secundarios, explican fuentes del Sergas, son similares a los de otras vacunas. Estos van de hinchazón o enrojecimiento en el lugar de la inyección a cansacio o dolor de cabeza. Lo habitual, apuntan, es que, en el caso de aparecer de estos síntomas, se resuelvan en un periodo de uno a tres días.

Noticias relacionadas y más

Además, se puede administrar de manera concomitante con otras vacunas, siempre que sea en otros lugares, incluidas la de la gripe y la de la COVID-19.

TEMAS

  1. Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
  2. La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
  3. El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos apela a más familias a 'presentar una reclamación
  4. Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja
  5. Nieve a 500 metros para el Día de Reyes: esta noche llega un nuevo frente a Galicia
  6. La colonia gallega en Venezuela, siete días después: «Estoy en la calle, prefiero no hablar»
  7. Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro
  8. El mal tiempo persiste en Galicia: un temporal costero activa la alerta naranja

Fallece el profesor y filósofo Ismael García Méndez a los 91 años

Fallece el profesor y filósofo Ismael García Méndez a los 91 años

No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial

No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial

Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro

Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro

El BNG apoyará a Carmela López como presidenta de la Diputación lucense

El BNG apoyará a Carmela López como presidenta de la Diputación lucense

La política gallega ante el tratado con Mercosur: Rueda pide «garantías» ante un acuerdo apoyado por Besteiro y que el BNG juzga «lesivo»

La política gallega ante el tratado con Mercosur: Rueda pide «garantías» ante un acuerdo apoyado por Besteiro y que el BNG juzga «lesivo»

El BNG pide a los partidos rechazar la propuesta de financiamiento autonómico

El BNG pide a los partidos rechazar la propuesta de financiamiento autonómico

Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo en un hospital de Vigo

Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo en un hospital de Vigo

Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años

Galicia busca poner freno a las infecciones de transmisión sexual: quiere reducirlas un 25% en cinco años
Tracking Pixel Contents