Abierto un casting en Galicia "un poco controvertido": estos son los más que llamativos requisitos

"Buscamos una persona para doble de pubis. Mujeres caucásicas con vello natural y moreno (sin depilar)", así reza el anuncio de un nuevo casting abierto en Galicia por la compañía JP Castings, que horas antes de hacerlo público en su cuenta secundaria de Instagram (@castings_galicia) ya había advertido que muy pronto pondrían en marcha un nuevo proceso de selección «un poco controvertido».

De momento se desconoce el proyecto audiovisual que necesita un «doble de pubis», pero lo cierto es que este no es el primer casting que la empresa especializada en figuración JP Castings —que ha llegado a colaborar con producciones de la talla de Clanes y, más recientemente, en El crimen de Pazos, el nuevo true crime ambientado en Galicia que ya prepara Netflix—ha abierto en las últimas semanas.

Y es que, hace tan solo unos días, JP Castings estaba en la búsqueda de «bebés de entre cuatro y nueve meses» para formar parte de una «gran producción de época» que ya prepara la productora gallega Vaca Films y cuyos rodajes se espera que se inicien pronto hasta el próximo mes de mayo en distintas zonas de Galicia como Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Una producción para la que JP Castings ya buscaba extras el pasado mes de diciembre. En aquel momento se preguntaba por personas «de todas las edades y perfiles sin necesidad de tener experiencia previa», con especial «interés» en personas que tuviesen «ausencias dentales», personas «invidentes» y «gente mayor», además de «rostros tanto naturales como singulares». Asimismo, se valoraba positivamente a las personas que tuviesen pelo y barba largos y sin teñir, así como patillas o peinados clásicos acordes con la ambientación histórica del proyecto.

Sea cierto o no que el nuevo proceso de selección abierto por JP Castings sea para esa «gran producción de época» que pronto se rodará en Galicia, aquellas personas interesadas deberán enviar un correo electrónico a castingsgalicia@gmail.com aportando el nombre completo, un teléfono de contacto, la edad y su concello de residencia.