Un accidente múltiple en la AP-9 a la altura de Barro deja un herido leve y provoca largas retenciones

Un accidente múltiple, con cuatro vehículos implicados, en la AP-9 a la altura del municipio pontevedrés de Barro ha dejado a una persona herida leve este miércoles.

Según ha informado el 112, el suceso se produjo en el kilómetro 112, a su paso por la parroquia de Portela, en torno a las 8.30 horas.

Un particular indicaba que un turismo había chocado contra un camión y que, como consecuencia del impacto, había ido chocando contra otros vehículos. Señalaba además que el accidente estaba provocando problemas en la circulación. A este respecto, otro particular alertaba a EL CORREO GALLEGO de "colas kilométricas desde la salida de O Salnés" provocadas por dicho accidente.

Al lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilagarcía y el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

En el accidente se han visto implicados dos turismos, una furgoneta y un camión, quedando afectado un carril de la circulación. El herido ha sido trasladado al centro hospitalario de referencia.