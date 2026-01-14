Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La acumulación de basura dificulta levantar el cadáver de un hombre de su piso de Oleiros

La Guardia Civil intentó que el médico forense entrase ya el martes en la vivienda, pero fue necesario ampliar a este miércoles las labores de limpieza

Operarios sacan el cuerpo del hombre fallecido en su casa en Oleiros

Operarios sacan el cuerpo del hombre fallecido en su casa en Oleiros / E. P.

El Correo Gallego

Santiago

La basura acumulada por un hombre complicó el levantamiento del cadáver de un hombre que falleció en su vivienda de la localidad coruñesa de Oleiros. El dispositivo empezó en la tarde del martes, cuando efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el domicilio después de que los vecinos diesen la voz de alarma, tanto por no haber visto al vecino, de edad avanzada, en los últimos día, como por el olor que salía del piso.

El inmueble, precisaron los agentes, «se encontraba gravemente afectado por una gran acumulación de basura y de escombros, lo que dificultaba el acceso». En él, se realizaron el martes labores de limpieza «en la medida de lo posible» con el fin de permitir la entrada del médico forense, pero resultaron insuficientes para «un acceso seguro».

Operarios retiran la basura acumulada por el hombre fallecido en Oleiros

Operarios retiran la basura acumulada por el hombre fallecido en Oleiros / E. P.

Consultada la autoridad judicial competente, se acordonó la zona para este miércoles proceder a la limpieza del domicilio y poder sacar el cadáver, como se hizo, para luego seguir con la retirada de objetos y otros materiales. Fue necesario el trasladado a la zona de un camión del Concello para retirar los elementos acumulados, tarea que hicieron operarios con los monos blancos utilizados para situaciones de este tipo.

Fuentes de la Guardia Civil apuntan que «todo indica muerte natural» y que el hombre podría padecer el síndrome de Diógenes.

