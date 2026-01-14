Arranca la huelga de médicos en Galicia: Sanidade cifra el seguimiento en el 20%

La huelga de médicos y facultativos convocada para hoy y mañana a nivel nacional arranca en Galicia con un seguimiento del 20% en los centros sanitarios de la comunidad.

Según los datos facilitadas por la Consellería de Sanidade, el porcentaje de participación en el paro se sitúa exactamente en el 19,99%. En concreto, en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, el seguimiento alcanza el 26,27%, mientras que en los hospitales comarcales la cifra baja al 16,24%. En conjunto, la participación en la huelga se sitúa en el 25,43% en lo que respecta a la actividad hospitalaria.

En cuanto a la atención primaria, el seguimiento del paro es del 5,96% de participación.

La huelga de batas blancas está convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf) para protestar contra el estatuto marco que negocia el Ministerio de Sanidad y exigir una regulación específica para el colectivo, de manera que pueda negociar sus propias condiciones laborales.

Doble reivindicación en Galicia

En Galicia están llamados a secundar el paro más de 10.000 médicos y facultativos, con una particularidad, como destacan desde el sindicato O'Mega. Y es que, además de un estatuto marco propio, los facultativos gallegos reclaman al Sergas que mejore sus condiciones de trabajo. Piden una menor carga laboral para garantizar una asistencia de calidad a los usuarios y que se respete el derecho de los profesionales sanitarios al descanso y la conciliación.

La huelga continuará mañana jueves, pero desde O'Mega avanzan que, si la Xunta no se sienta a negociar con el colectivo, no descartan iniciar un paro indefinido.