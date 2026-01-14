Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Volta do CastroLavacollaUrgencias del CHUSMensaje SergasA Gata Tola
instagram

En busca de colegio o instituto: las fechas clave para solicitar plaza el próximo curso en Galicia

La Consellería de Educación activa una aplicación para poder hacer todo el proceso en línea

Dos niños durante una clase en un centro de Ourense

Dos niños durante una clase en un centro de Ourense / Brais Lorenzo / EFE

El Correo Gallego

Santiago

Es cada año la preocupación de muchos padres. La búsqueda de un colegio o institutoque se ajuste a las necesidades. Las familias gallegas tendrán este año desde el 1 de marzo y hasta el día 20 de ese mismo mes de plazo para solicitar una plaza escolar para sus hijos, ya sea porque entran por primera vez en el sistema educativo o porque desea cambiar de centro, siempre, en este último caso, que haya plazas disponibles.

Ya a partir de este jueves - hasta el 4 de febrero-, está abierto el periodo de reserva de plaza para aquellos estudiantes que terminan etapa en su centro actual y pasan al centro adscrito que les corresponde, como es el caso de aquellos que acaban Educación Primaria y pasan a Secundaria.

Una vez cierre este periodo, la Consellería de Educación publicará los listados provisionales de admitidos y excluidos el día 24 de abril, las definitivas el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y de 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

Noticias relacionadas y más

Este proceso puede hacerse en línea a través de la aplicación puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico. Además, pueden consultar el estado de la tramitación de la solicitud en las distintas fases del procedimiento utilizando el código que genera la app al realizar la solicitud, junto al DNI del progenitor firmante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vientos huracanados, lluvias persistentes y descenso de la cota de nieve: el temporal sacude a Galicia esta semana
  2. Galicia protege a la última pareja que cría en la península de un singular pájaro
  3. No es spam: todo lo que debes saber del mensaje masivo del Sergas y el virus respiratorio sincitial
  4. La pelea en rúa do Franco: «un episodio aislado» que visibiliza la debilidad del neofascismo en Galicia
  5. El hijo de un recluso gallego del franquismo exento de cargos apela a más familias a 'presentar una reclamación
  6. Borrasca Goretti: el viento y oleaje mantienen a Galicia en alerta naranja
  7. La colonia gallega en Venezuela, siete días después: «Estoy en la calle, prefiero no hablar»
  8. Los bateeiros detectan una «alarmante escasez de mejilla» y temen por su futuro

Arranca la huelga de médicos en Galicia: Sanidade cifra el seguimiento en el 20%

Arranca la huelga de médicos en Galicia: Sanidade cifra el seguimiento en el 20%

El 'vakamulo': un superjabalí en Galicia que puede alcanzar los 200 kilos

El 'vakamulo': un superjabalí en Galicia que puede alcanzar los 200 kilos

En busca de colegio o instituto: las fechas clave para solicitar plaza el próximo curso en Galicia

En busca de colegio o instituto: las fechas clave para solicitar plaza el próximo curso en Galicia

Diez túneles del tiempo hacia el pasado

Un accidente múltiple en la AP-9 a la altura de Barro deja un herido leve y provoca largas retenciones

La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas

La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas

Abierto un casting en Galicia "un poco controvertido": estos son los más que llamativos requisitos

Abierto un casting en Galicia "un poco controvertido": estos son los más que llamativos requisitos

Del bono transporte único a ayudas para vivienda: el BNG detalla las medidas de su «gobierno alternativo»

Del bono transporte único a ayudas para vivienda: el BNG detalla las medidas de su «gobierno alternativo»
Tracking Pixel Contents