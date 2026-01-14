En busca de colegio o instituto: las fechas clave para solicitar plaza el próximo curso en Galicia

Es cada año la preocupación de muchos padres. La búsqueda de un colegio o institutoque se ajuste a las necesidades. Las familias gallegas tendrán este año desde el 1 de marzo y hasta el día 20 de ese mismo mes de plazo para solicitar una plaza escolar para sus hijos, ya sea porque entran por primera vez en el sistema educativo o porque desea cambiar de centro, siempre, en este último caso, que haya plazas disponibles.

Ya a partir de este jueves - hasta el 4 de febrero-, está abierto el periodo de reserva de plaza para aquellos estudiantes que terminan etapa en su centro actual y pasan al centro adscrito que les corresponde, como es el caso de aquellos que acaban Educación Primaria y pasan a Secundaria.

Una vez cierre este periodo, la Consellería de Educación publicará los listados provisionales de admitidos y excluidos el día 24 de abril, las definitivas el 15 de mayo y los plazos de formalización de matrícula serán del 20 al 30 de junio para los alumnos de Infantil y Primaria y de 23 de junio al 7 de julio para los de ESO y Bachillerato.

Este proceso puede hacerse en línea a través de la aplicación puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico. Además, pueden consultar el estado de la tramitación de la solicitud en las distintas fases del procedimiento utilizando el código que genera la app al realizar la solicitud, junto al DNI del progenitor firmante.