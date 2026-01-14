Carmela López asume la Diputación de Lugo tras la crisis por los casos de acoso: "Lo hago desde la igualdad"

Era el escenario más previsible. La socialista Carmela López fue elegida este miércoles como nueva presidenta de la Diputación de Lugo. Lo hizo con 13 votos a favor, incluido el de su predecesor, José Tomé, quien dimitió de su cargo el pasado mes de diciembre tras la denuncia por presunto acoso sexual presentada en el canal interno del PSOE. Los otros 12 votos restantes fueron para el popular Antonio Ameijide.

En un discurso en el que se mostró visiblemente emocionada, sobre todo al hablar de su familia, López hizo hincapié en que asume la Presidencia del ente provincial lucense "desde la igualdad". "Llego aquí gracias al camino de muchas mujeres, pero también de muchos hombres que nos acompañaron en el camino para que cada vez haya más mujeres en política", resaltó en un momento complicado para su partido, que el pasado fin de semana trató en su Comité Nacional de cerrar filas por la crisis abierta en el mes de diciembre por los acasos de acoso sexual y laboral en el seno del PSdeG.

López sacó pecho por su cargo de alcaldesa de Burela, al que le agradeció "que me enseñase a gobernar con empatía, pero también con firmeza y criterio propio". Tendió, así, la mano a su equipo de gobierno, conformado por PSdeG y BNG, "quien encontrará en mi una disposición clara", pero también a la oposición "a la que siempre estaré abierta a escuchar para construir acuerdos buenos para la provincia".

La socialista llega al puesto gracias al aval del partido que lidera Ana Pontón, quien ya el lunes ratificó su decisión. "Lo que vamos a garantizar es un gobierno donde esa persona - José Tomé- no tenga ningún tipo de responsabilidad", apuntaba la portavoz nacional del BNG, quien acusaba al PPdeG de querer "hacerse con la Diputación, en la que no tiene mayoría, gracias a una persona acusada de agresión sexual".

La ya presidenta de la Diputación lucense agradeció los puentes tendidos y se erigió como una defensora "del trabajo en equipo y la colaboración de fuerzas políticas que comparten una responsabilidad con la ciudadanía: la estabilidad". "Entendemos que gobernar es sumar, poniendo siempre por delante el trabajo colectivo", alegó en su discurso, con el que los socialistas quieren poner fin a la crisis del ente provincial.

También se dirigió directamente a su partido, asegurando que tiene claro "cuál es mi compromiso", al tiempo que definió la Diputación como "el concello de los concellos" y alabó el trabajo de su predecesor, que sigue al frente del Concello de Monforte de Lemos. Al pleno han asistido tanto el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la presidenta de los populares de Lugo, Elena Candia.