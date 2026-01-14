Cocaína, armas o hachís: Guardia Civil y Aduanas desarticulan una red de narcotráfico en la provincia de A Coruña

Armas, cinco coches, 31 kilos de cocaína, 135 kilos de hachís, cantidades menores de marihuana y ketamina, dos motocicletas y 85.000 euros en efectivo. Eso es todo lo que intervinieron a la red de narcotráfico desarticulada en la provincia de A Coruña agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (AEAT).

La operación Lezna deja cinco detenidos, según fuentes de la Benemérita, de los que cuatro se encuentran en prisión sin fianza tras su puesta a disposición judicial. La organización se dedicaba a la venta de cocaína y hachís con el apoyo de un "conocido clan de Ferrol" y que operaba en otros varios de la provincia, como A Coruña, Oza-Cesuras o Arteixo.

Uno de los investigados y "cabecillas" del grupo ferrolano era el encargado de abastecer a la organización criminal mediante un 'piso guardería' en Narón, según detalló la Guardia Civil en un comunicado. Era allí donde almacenaban varias armas de fuego automáticas y semiautomáticas, además de droga y dinero en efectivo.

La Guardia Civil incauta armas en el marco de esta operación contra el narcotráfico / Cedida

Desde esta localización, el grupo criminal abastecía sus puntos de venta de droga en Ferrol. Esto le brindaba a la organización, en base a la información oficial, un "alto nivel de seguridad", debido a la dificultad de ser vinculada con el entorno del clan. Sin embargo, la organización criminal se dividía en diferentes facciones y operaba a través de diferentes puntos de toda la provincia: tres fincas en Oza-Cesuras almacenaban grandes cantidades de droga y dinero; un garaje en la ciudad de A Coruña guardaba ketamina y hachís, y en Arteixo funcionaba un punto de venta de cocaína y hachís.

Una investigación de dos años

La investigación, tutelada por la Sección Civil y de Instrucción Número 2 de Betanzos, se inició a mediados del año 2024 por parte del EDOA de la Guardia Civil de A Coruña sobre un varón, vecino de la localidad de Oza-Cesuras, en torno al cual giraban diversas informaciones sobre su vinculación al narcotráfico. El investigado, que mantenía un "alto nivel de vida" sin tener ningún tipo de actividad laboral conocida, poseía coches y motos de alta gama y disponía de numerosas viviendas.

A principios de enero de 2025, la Guardia Civil logró incautar un vehículo en un control rutinario en la localidad de Porzomillos cuando portaba 5 kilos de cocaína y 10 de hachís. El conductor, también vecino de Oza-Cesuras, era un conocido socio del primer investigado.

Paralelamente, el Grupo de Información Regional de Estupefacientes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria tenía abierta una investigación sobre el principal sospechoso. Tras comprobarse este hecho, los dos cuerpos procedieron a coordinarse y llevar las investigaciones de manera conjunta, desarrollando la operación Lezna.