Diez túneles del tiempo hacia el pasado

El Parque Arqueolóxico da Cultura Castrexa (PACC) Lansbrica, ubicado en San Cibrao de Las, en San Amaro (Ourense), publicó como es costumbre los que valora como los diez hallazgos arqueológicos más relevantes del año que acaba de terminar en Galicia.

Fosas en Viladonga / Cedida

Durante los trabajos de limpieza bajo una vivienda del castro lucense de Viladonga (Castro de Rei) aparecieron varias fosas excavadas en roca y señalizadas con una estela con cazoleta. En los trabajos dentro de una de ella aparecieron fragmentos óseos, restos de carbón, piezas de bronce, cerámicas, otros metales y la primera moneda hallada en este castro.

'Xanela' de Esperante / Cedida

La llamada xanela prerrománica de Esperante (Lugo) es una ventana única que podría ser la más antigua de su tipología en Galicia. Está construida con un estilo prerrománico, con tres huecos formados por arcos de medio punto sobre columnas y se apunta a una antigüedad entre el siglo VI y el X dependiendo de las diferentes partes.

Piscina romana en Lugo / Cedida

La campaña arqueológica en el balneario de Lugo sacó a la luz una piscina romana de gran tamaño. Los trabajos incluyeron 150 metros cuadrados de excavación de una infraestructura ya localizada en los años 90. También aparecieron piezas en buen estado de conservación: cerámica, monedas, armas madera, semillas o huesos.

Hogar en Cova Eirós / Cedida

La Cova Eirós de Triacastela (Lugo) sigue siendo una ventana al pasado. Allí apareció en 2025 un segundo hogar del Paleolítico medio gallego que, a diferencia del hallado en 2011, tiene una estructura de cantos de piedra muy alterados por el fuego. En la cueva parecieron además más de mil piezas en el último año, incluyendo huesos de ciervos, osos de las cavernas e incluso un molar de rinoceronte.

Monedas de bronce en Ons / Cedida

Los trabajos en el castro de Castelo dos Mouros de la isla de Ons encontraron 109 monedas romanas de bronce, posiblemente del siglo IV. Se suman a otras 300 halladas en excavaciones anteriores. También se realizaron descubrimientos relevantes en las bases del castro que apuntan a que se pobló durante unos 900 años.

Trilobite de Allariz / Cedida

El año 2025 pasará a la historia por la publicación de la aparición del primer trilobite confirmado de la época romana en la Cibdá de Armea, en Allariz (Ourense). El hallazgo fue en 2021, pero se hizo público hace unos meses. Los investigadores creen que el uso del fósil correspondió a los siglos I y II d.C.

Residencia en Valdeorras / Cedida

La campaña arqueológica del pasado año localizó un complejo residencial en el Castelo de Valencia do Sil, en el municipio ourensano de Vilamartín de Valdeorras. Se data entre los siglos IV y VI d.C. y ocupa 200 metros cuadrados y podría pertenecer a las elites rurales, según algunos hallazgos como monedas, telares o joyas de lujo.

Petroglifos en Vimianzo / Cedida

Una de las sorpresas de 2025 fue el hallazgo de un importante conjunto de petroglifos en Vimianzo, en concreto en un monte de Trasouteiro, a apenas 43 metros de Somentemío 1, que contiene el círculo concéntrico de mayor diámetro de la Costa da Morte. Estos nuevos grabados, Somentemío 2, están distribuidos en nueve paneles que datan de 4.500 años.

Restos ‘guerrilleros’ en Teo / Cedida

Los trabajos en una fosa común del cementerio de Santa María de Luou (Teo) permitieron encontrar los restos de los guerrilleros de Benigno Andrade Foucellas asesinados en 1948 en la zona. Todo apunta a que son los restos de cuatro integrantes de la V Agrupación Guerrilleira que dirigía Foucellas, naturales de Pontecesures, Langreo, Padrón y Ribeira.

Cañón en Fisterra / Cedida

También hubo arqueología submarina en este 2025 que acaba de terminar en Galicia. Bajo el agua de Punta Sardiñeiro, en Fisterra, apareció un cañón de bronce de unos 50 centímetros de largo. Las primeras hipótesis apuntan a que el cañón y otros objetos localizados en su entorno podrían corresponder con uno de los naufragios históricos de la Costa da Morte: el del galeón Santa María la Anunciada, hundido en 1596.