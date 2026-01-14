La nieve y el frío intenso regresan a Galicia: una masa de aire polar llega para desplomar las temperaturas

El temporal de viento y lluvia generado por la continua llegada de frentes atlánticos durante esta semana, seguirá sin dar tregua a Galicia. Una situación que el pronóstico de MeteoGalicia ya predice que va a empeorar, puesto que la influencia de una borrasca que se situará al norte de Irlanda, sumada a la entrada de una masa de aire polar marítima, devolverá el frío intenso a nuestra comunidad desplomando la cota de nieve.

Por el momento, este miércoles Galicia quedará en una situación intermedia entra altas y bajas presiones. Debido a esto, se espera una mañana con chubascos intermitentes que irán desapareciendo con el avance de las horas del día. Las temperaturas han sufrido un ligero descenso, lo que va a provocar que la cota de nieve se sitúe alrededor de los 1200 metros. El viento soplará del noroeste, tendiendo a cambiar a suroeste, con rachas que podrán fuertes en puntos como Fisterra. Cabe recordar que desde el pasado día 12 todo el litoral gallego se encuentra en alerta naranja por fenómenos costeros.

Mañana llega un nuevo frente

Tal y como avanza el servicio de meteorología gallego, este jueves un frente muy activo atravesará Galicia durante el día, dejando de nuevo una jornada pasada por agua. La cota de nieve seguirá en los 1200 metros, descendiendo hasta los 1000 por la noche. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, mientras que en el litoral, volverán a tener un día de fuertes rachas de viento.

Llega una masa de aire polar

El viernes en Galicia seguirá lloviendo. La responsable será una borrasca que se situará en el sur de Irlanda, pero, además, coincidirá con la llegada de una masa de aire polar marítimo, la cual hará descender los termómetros y la cota de nieve hasta los 800 metros.

Un camión quitanieves trabajando en el alto do Poio la semana pasada / Eliseo Trigo

En cuanto al viento, dará un pequeño respiro. El pronóstico es que sean flojos en el interior y moderados en la costa. Nada que ver con las rachas huracanadas registradas en la estación meteorológica de O Penedo do Galo, en Viveiro, dónde registraron vientos de hasta 141,5 km/h.