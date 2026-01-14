Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una ciudad gallega se cuela entre las "más amables" de España

Un estudio realizado por la plataforma Remitly revela qué urbes son más amigables y respetuosas

Los habitantes de una ciudad gallega entre los &quot;más amables&quot; de España

Los habitantes de una ciudad gallega entre los "más amables" de España / ECG

Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

En España solemos destacar por ser amables. Así lo destacaba en noviembre del pasado año un estudio elaborado por YouGov y Sanrio, creadora de Hello Kitty, que coronaba a España como el país más amable de Europa por delante de Reino Unido, Francia, Alemania o Italia.

Sin embargo, no en todas las ciudades de nuestra geografía nos sentimos de la misma manera. Las hay donde las personas son más acogedoras, otras donde son más directas y otras donde son más reservadas, unas diferencias que influyen claramente en cómo percibimos la cercanía de estas ciudades y que nos hacen sentir más cómodos en un lugar que en otro.

Un estudio de la amabilidad

En este contexto, la plataforma Remitfly ha elaborado recientemente un estudio que analiza el nivel de amabilidad de varias ciudades españolas para explicar cómo se comportan sus habitantes en situaciones cotidianas. Para ello, la investigación se basa en la dimensión de "amabilidad" del test de personalidad de los Cinco Grandes, un marco psicológico ampliamante utilizado que evalúa la armonía social a partir de cinco rasgos clave: apertura, responsabilidad, amabilidad, extraversión y neuroticismo.

Según el estudio, Bilbao es la ciudad más amable de España, con una puntuación de 72,53 sobre 100. De acuerdo con las respuestas recogidas, uno de los principales puntos fuertes de la ciudad vasca es la forma en la que se relacionan sus habitantes. Además, destaca como el lugar donde más personas rechazan la idea de insultar a otros: el 87% asegura que ese tipo de conducta no va con ellos.

GRAFCAV1600. BILBAO, 17/10/2022.-Personas pasan ante el Guggenheim de Bilbao, obra del arquitecto Frank Gehry donde se conmemora el aniversario de la obra que creó hace 25 años. El artista canadiense se ha desplazado hasta la capital vizcaína para asistir a los actos del 25 aniversario de una de sus obras emblemáticas, inaugurada el 18 de octubre de 1997, en la que este martes será presentada la exposición &quot;Secciones/Intersecciones. 25 Años de la Colección del Museo&quot;, que ocupa todas las salas del centro. EFE/Luis Tejido

Bilbao es, según el estudio, la ciudad más amable de España / LUIS TEJIDO / EFE

Junto a Bilbao, el podio lo completan Zaragoza, con una puntuación de 72,34, y Valladolid y Málaga, que comparten el tercer puesto con 72,30 puntos sobre 100.

Una ciudad gallega en el top

Fuera del podio, una ciudad gallega logra colarse entre las más amables del país. Se trata de Vigo, que con una puntuación de 72,16 ocupa la sexta posición del ránking.

Vigo se sitúa como una de las ciudades de España más amables

Vigo se sitúa como una de las ciudades de España más amables / Alberto Blanco

Por delante de la ciudad olívica se sitúan Palma de Mallorca (72,26) y Sevilla (72,21), mientras que por detrás aparecen Murcia (72,06), Gijón (71,99), Madrid (71,92), Valencia (71,31), Las Palmas de Gran Canaria (71,24), Barcelona (70,89) y Alicante (70,78).

Un lugar "respetuoso"

Esta no es la única clasificación en la que destaca la ciudad olívica. Vigo también figura entre las ciudades más respetuosas de España, donde ocupa el séptimo puesto, empatada con Madrid. En ambos casos, el 90,4% de las personas encuestadas afirma respetar a los demás en su trato diario.

Esta clasificación relacionada con el respeto está liderada por Barcelona, donde un 93,4% afirma respetar a los demás, seguida de Bilbao (92,3%) y Palma de Mallorca (92,2%).

