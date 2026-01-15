Caamaño urge al Ministerio a resolver el conflicto con los médicos y alerta del impacto de la huelga

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reiteró este miércoles su petición al Ministerio de Sanidad para que asuma sus competencias y negocie un Estatuto Marco propio para los facultativos contando con ellos, al tiempo que defendió que, pese a la presión asistencial que se registra estos días, el sistema sanitario gallego “responde”.

Fue después de mantener una reunión telemática con los gerentes de las siete áreas sanitarias, junto con el responsable del Sergas, José Ramón Parada, y el director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, para analizar el impacto de la primera jornada de la huelga médica convocada contra el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central.

Un paro con el que los sindicatos O'Mega y Simega también buscan reclamar a la Consellería de Sanidade que mejore las condiciones laborales de los médicos gallegos. Al respecto, el titular del departamento autonómico subrayó que se están abordando todas las reivindicaciones del colectivo y se mostró convencido de que "proximamente" llegarán a un acuerdo.

De momento, la primera jornada de huelga se saldó con cifras dispares de seguimiento. Según Sanidade, el paro fue secundado por el 19,99% de profesionales médicos en el turno de mañana y el 4,29% en el turno de tarde, mientras que O'Mega eleva la cifra hasta el 70%. En todo caso, la protesta obligó a suspender 205 intervenciones quirúrgicas. Un impacto sobre el que alertó Gómez Caamaño, que recordó las consecuencias de la huelga médica de diciembre, con 60.000 atenciones suspendidas en Galicia y cerca de 1.100 cirugías reprogramadas.

Ante la importancia del conflicto, el conselleiro pidió a la ministra de Sanidad, Mónica García, que tenga en cuenta las singularidades de la profesión médica, como la formación continua y el nivel de responsabilidad, y que “deje de trasladar a las comunidades” la negociación de este marco laboral.

Presión asistencial y urgencias

En paralelo, el conselleiro reconoció que los servicios de urgencias hospitalarias de Galicia están registrando “picos de tensión asistencial”, aunque aseguró que no existe un colapso generalizado, como denuncian asociaciones de pacientes y sobre el que alertaban estos días los coordinadores del servicio de emergencias de 12 hospitales.

Caamaño envió un mensaje de tranquilidad, al asegurar que lo que ocurre este año "no es en absoluto diferente a lo que pasó en años anteriores" y atribuye la tensión asistencial a la coincidencia de la huelga médica, las fiestas navideñas, la ola de gripe y otras afecciones respiratorias.

Según el titular de Sanidad, los planes de contingencia del plan de invierno están activados, con más camas hospitalarias habilitadas, y el sistema sanitario debe funcionar "en global" con responsabilidad compartida en todos los niveles asistenciales.