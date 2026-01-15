Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia

Desde el pasado día 5 de enero, la lluvia y el mal tiempo son la tónica predominante en Galicia. Desde entonces, nuestra comunidad ha recibido el envite de la borrasca Goretti y de una sucesión de frentes atlánticos, dejando pasados por agua los primeros días de este 2026. Pero esta semana, y en concreto este jueves y mañana viernes, lo peor de temporal llega con tormentas, granizo, nieve y vientos en el litoral costero de fuerza huracanada.

Según informa el pronóstico de MeteoGalicia, durante la jornada de hoy un frente muy activo atravesará Galicia por la mañana, dejando una estampa de cielos cubiertos que descargarán lluvias localmente fuertes en las provincias de A Coruña y Pontevedra y que podrán llegar a ser tormentosas en la segunda mitad del día.

A esta previsión se une a la alerta naranja activada por la Xunta el pasado día 12 por fenómenos costeros, y que este jueves han vuelto a dejar rachas de viento huracanadas en diversos puntos de nuestra geografía. Ejemplo de ello son los 143.2 km/h registrados en la estación de medición de Punta Candieira, en Cedeira, o los 134,4 km/h en la de Penedo do Galo, en Viveiro.

El litoral costero permanece en alerta naranja desde el pasado día 12 de enero / Kiko Delgado

En cuanto a las temperaturas, han sufrido un ligero descenso, lo que ha provocado que la cota de nieve baje a los 1000 metros a la espera, este viernes, de la llegada de una masa de aire polar marítima que desplomará los termómetros en buena parte de Galicia. De este modo, la capital de provincia más fría este jueves ha sido Lugo, donde los mercurios han bajado hasta los 3 grados.

Viernes de lluvia, granizo y descenso de la cota de nieve

Este viernes la situación del tiempo en Galicia apenas mejorará. Todos los modelos atmosféricos ya anticipan la llegada de una masa de aire polar que se unirá a la influencia de una borrasca que se está situando al sur de Irlanda. Debido a ello, viviremos un nuevo día de chubascos que ocasionalmente podrán estar acompañados de granizo.

Un camión quitanieves trabaja durante el pasado día 6 en Pedrafita do Cebreiro / Carlos Castro

Las temperaturas en descenso, con mínimas que se desploman en las siete grandes ciudades gallegas. La cota de nieve se situará en los 900 metros, lo que a buen seguro volverá a teñir de blanco muchas localidades y carreteras de las provincias de Lugo y Ourense y para las cuales ya está activada la alerta amarilla por este fenómeno.

Lo que sí dará un respiro serán las fuertes rachas de viento, que remitirán en su intensidad, aunque todavía se deberá tener en cuenta la zona de la Mariña lucense, donde la previsión es que soplen con intensidad moderada.

El sábado continúa el frío

El sábado el frío se hará notar un poco más por culpa de la masa de aire frío que permanecerá durante toda la jornada sobre Galicia. Pese a ello, al menos las lluvias serán menos intensas. Tal y como avanza MeteoGalicia, se espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con chubascos que serán más probables en la mitad oeste de la comunidad.

Una mujer camina bien abrigada por Lugo / Eliseo Trigo

Las temperaturas seguirán cayendo. El pronóstico es que en Lugo los mercurios lleguen a desplomarse hasta los 0 grados, mientras que en Ourense o Santiago descenderán hasta los 2 grados. En Pontevedra, Vigo, A Coruña o Ferrol, los termómetros bajarán hasta los 5 grados.