Un Entroido gallego, único invitado español en el festival más prestigioso de Carnaval de Europa

La ciudad búlgara de Pernik ha iniciado la cuenta atrás para la celebración anual del Festival de Surva, considerada la mascarada más grande de Europa y la más antigua de Bulgaria, que tendrá lugar del 16 al 25 de enero.

Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, este festival reúne cada año a numerosos grupos de kukeri -hombres disfrazados con máscaras de madera y trajes peludos- procedentes de Bulgaria y de otros países invitados que desfilan, bailan y compiten por ser la mejor máscara. Está considerado además como el festival más prestigioso de máscaras de Europa.

Entre los países invitados, España contará este año con representación, pues As Bonitas de Sande, en Cartelle (Ourense), han sido invitadas a participar y a acercar su tradicional Entroido.

De Sande a Bulgaria

Así lo ha dado a conocer la propia Asociación Cultural Entroido As Bonitas de Sande a través de un comunicado en el que trasladan su emoción y orgullo ante tal invitación. "Comenzamos el año, además de preparando el Carnaval, con un viaje que nos hace sentir muy orgullosos", explican.

A este respecto, As Bonitas estarán presentes este fin de semana en Pernik, siendo además "el único Entroido invitado en representación de España" pues, si bien participa Samede, de A Coruña, ellos lo hacen "de forma libre", puntualizan.

Según continúa la asociación cultural en dicho comunicado, a Bulgaria viajará un grupo de 17 personas que llevarán, además del traje de las Bonitas, los "del Oso, la Vaca, el Chamán" y su música tradicional".

Serán recibidos en una cena de bienvenida tras la cual darán a conocer las particularidades de su entroido, sin olvidarse del resto de carnavales gallegos que, cabe recordar, fueron declarados Bien de Interés Cultural (BIC) el año pasado.

Será así la oportunidad perfecta para dar a conocer al Entroido ourensano y gallego que "es mucho más que una fiesta: es cultura, es tradición, es música, es patrimonio, es nuestra lengua gallega".